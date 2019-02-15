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Mecliste Kabul Edildi! Mülakat Puanları Düşürüldü

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İşte tüm detaylar...

Mecliste Kabul Edildi! Mülakat Puanları Düşürüldü

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İşte tüm detaylar...

15 Şubat 2019 Cuma 17:40
Mecliste Kabul Edildi! Mülakat Puanları Düşürüldü

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İşte tüm detaylar...

Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar veya değeri 58 bin 800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyize başvurulabilecek.

Hakim ve savcılık adaylık süresi iki yıl olacak. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için süre bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavdan en az 70 alanlar sözlü sınava alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 15.02.2019 20:38
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