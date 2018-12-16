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Meclis'te EYT Çıkışı: Suriyelilere 40 Milyon Dolar Veriyorsak...

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 700 Milyar dolar maliyet açıklamasına değinerek EYT'li vatandaşlar için gereken paranın 8 ila 10 milyar lira civarında olduğunu söyleyerek Suriyelilere ödenen paranın da 40 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Suriyelilere verebiliyorsak kendi vatandaşlarımıza da verebiliriz ifadelerini kullandı.

Meclis'te EYT Çıkışı: Suriyelilere 40 Milyon Dolar Veriyorsak...

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 700 Milyar dolar maliyet açıklamasına değinerek EYT'li vatandaşlar için gereken paranın 8 ila 10 milyar lira civarında olduğunu söyleyerek Suriyelilere ödenen paranın da 40 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Suriyelilere verebiliyorsak kendi vatandaşlarımıza da verebiliriz ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2018 Pazar 18:01
Meclis'te EYT Çıkışı: Suriyelilere 40 Milyon Dolar Veriyorsak...

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 700 Milyar dolar maliyet açıklamasına değinerek EYT'li vatandaşlar için gereken paranın 8 ila 10 milyar lira civarında olduğunu söyleyerek Suriyelilere ödenen paranın da 40 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Suriyelilere verebiliyorsak kendi vatandaşlarımıza da verebiliriz ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Kani Beko, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) konusu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar  (EYT) konusunu daha önce de meclis gündemine getirdiğini söyleyen Kani Beko, EYT'nin maliyetinin 700 milyar lira olmadığını, 8-10 milyar lira olduğunu, 40 milyar doların Suriyelilere harcanabildiğini, bu rakamların EYT'lilere de harcanabileceğini ifade etti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yanlış bilgilerin gündeme getirildiğini, yıllık maliyetin dikkate alınarak çözüme gidilebileceğini söyleyen Kani Beko, "Emeklilikte yaşa takılanlar için burada konuştum, bir kez daha konuşuyorum. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi, bir yılda 750 milyar lira değil, bir yılda emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımıza, 700 bine yakın arkadaşımıza maaş bağlarsak, verilecek olan para 8 veya 10 milyar liradır. Daha önce de söylemiştim, 40 milyar doları Suriyeli misafirlere veriyorsak, tabii ki bizim ülkemizin çocuklarına 8-10 milyar lira kesinlikle vermemiz gerekir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
Anahtar Kelimeler:
meclis te eyt çıkışı suriyelilere milyon dolar veriyorsak
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Türk 1 gün önce

Bu ülkede Türk olmak suç ondan vermiyorlar..

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