meclis te cumhurbaşkanı erdoğan a protesto

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın yönettiği ilk oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasından sonra ardından Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki yetkinin (Suriye-Irak Tezkeresi) uzatılması ile Birleşmiş Milletleri'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, 27’nci dönem açılışı için TürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na girdiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti protesto etti. Üç partinin Meclis Grubu, bugünkü oturumda Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı ve konuşmasını bitirdikten sonra aklışlamadı.
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Herkes aslına astarına kanına meşrebine göre hareket eder. Cinsine tükürdüğüm cinsine çeker
Niye kalksınlarki hepsi abd'nin çalışanları.chp gizli pkk partisi hdp resmi pkk'lı iyi partisi fötöcü
Hdp kongresinde pkk marşı çalarken ayağa kalkanlar Recep Tayyip Erdoğan için bi zahmet kalkmasınlar zaten
siz evde o koltuklard kicinizi buyuturken adam uykusuz aile gormeden kosturuyo distan degil icten kokun demiser
PKK marşını çaldıranda meclis koridorlarında akp idi gardaş. Unutmadık sizide
Ooo akcomarlar gelmis ne alemdesiniz ulke batiyor tutupta alkismi tutacaklardi dis gucler diyip sizin beyninizi yikayip butun turk fabrikalarini satip sonra kriz yok deyip a.z herseye zam gelip birsey yokmus havasina girenlere alkismi tutacaklardi bugun birdev firma daha satildi ofcay alkislatip iyi yalayin tayyibinizi
ne kadar chp li hdpli iyi parti yandası varsa taaaaaa ciktiklari yere .........REİS HEPİNİZİ EVCİLLEŞTİRECEK