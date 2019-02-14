Meclis'te 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmeli Er Çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunu ve sözleşmeli er olarak görev yapanların sorunlarını meclis gündemine getirdi.

Özgür Özel'in konuşması şöyle;

"Sayın Başkan, bu ülkede farklı meslek gruplarının, kamu personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi için bir çalışma yürütüyoruz. İktidarın 24 Haziran Seçim Beyannamesi'nde yer almasına, ilk 100 Günlük İcraat Programı'nda olmasına rağmen, kimi ikinci 100 günde yer alan, kimi ilk 100 günde yer almadığı hâlde varmış gibi 24 Kasımda öğretmenlere verilen sözleri ve 3600 ek gösterge bekleyen tüm meslek kuruluşlarının taleplerini bir kez daha burada dile getiriyoruz. Bu Meclis kapanmadan 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemeleri yapmalı ve seçim sathımailine gidilirken memurlara verilen, ek göstergeyle ilgili 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMELİ ERLER KENDİLERİNİ SAHİPSİZ HİSSETMEKTE"

"Ayrıca, sözleşmeli erler kendilerini sahipsiz hissetmekte, grubumuza, milletvekillerimize özlük hakları ve diğer talepleriyle ilgili çok sayıda başvuruda bulunmaktadırlar. Rütbeli personelin sözleşmeli erlere yönelik uyguladıkları mobbingden rahatsızlıklarını dile getirmektedirler. Bu durumda sözleşmeli erlerin önemli bir aidiyet sorunu ortaya çıkmaktadır, bu da son derece tehlikelidir. Sözleşmeli erlerde istifa oranı oldukça yüksek noktaya gelmiş, geri kalanının da psikolojik bunalımları ve yokluk karşısında istifa edemediği için yaşadığı buhranlar yakınları tarafından ve kendileri tarafından sürekli dile getirilmektedir. Sözleşmeli er sistemi getirildiğinde ballandırıla ballandırıla anlatılırken Erdoğan ordunun profesyonelleşmesinin sinyali olarak dile getirirken önemli haklar verileceğini söyleyerek bu kişileri özendirmiş, teşvik etmişti. Sözleşmeli er sisteminden vaz mı geçildi? Yine birileri birilerini kandırdı mı? Birilerine inanıp da bu yola girenler şimdi devlet tarafından neden sahipsiz bırakıldılar? Bu sorular cevap beklemektedir. Sözleşmeli erlerin sorunlarının çözülmesi için bu Parlamentoya ne görev düşüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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