Meclis’te 16 Taşeron Firma Personeli Görev Yapıyor!

CHP'li Mahmut Tanal’ın TBMM’de istihdam edilen personelle ilgili soru önergesine cevap veren Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kurumdaki personel sayısını 5 bin 775 olarak belirtti.



MECLİS’TE 16 TAŞERON FİRMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

Bilgiç, TBMM’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında istihdam edilen 4/A statüsünde 1.995, 4/B statüsünde 990, 4/D statüsünde (sürekli işçi) 963 personel, 16 sözleşmeli bilişim personeli, 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesi kapsamında 1.795 sözleşmeli personel ile16 taşeron firmapersonelinin görev yaptığını bildirdi. Bilgiç, 4/D statüsünde (sürekli işçi) çalışan 963 personelin 743'ünün taşerondan kadroya geçen; 220' si ise kaldırılan Başbakanlık’tan kuruma geçen personel olduğunu aktardı.



MECLİS PERSONELİNİN DEVLETE YILLIK MALİYETİ



TBMM Başkanvekili Bilgiç, kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında 4/A, 4/B ve 4/D statüsünde görev yapan personelin maaş ve ücret ödemelerinin ilgisine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu, sözleşme, toplu iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapıldığını ifade etti.



Bilgiç, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında 4/A, 4/B ve 4/D statüsünde görev yapan personele eylül ayında toplam brüt 38.538.520 TL harcama yapılmıştır (4/A'lı personele 19.760.720 TL, 4/B'1i personele 11.010.800 TL, 4/D'li personele 7.767.000 TL). 2019 yılı sonuna kadar toplam 456.358.546 TL brüt harcama yapılacağı tahmin edilmektedir” bilgisini verdi.



ÜCRET FARKLILIIĞIN NEDENİ



Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere uygulanacak olan ücret ile diğer mali ve sosyal hakların, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127'nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 23 'üncü maddenin altıncı fıkrasında düzenlendiğini ve sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları mezkûr madde uyarınca uygulandığını hatırlatan Bilgiç, “



TBMM Başkanıvekili Bilgiç, bu kapsamda soru önergesinde ifade edilen maaş ve özlük hakları noktasındaki iyileştirmelerin yasa değişikliği ile gerçekleşebileceğini, konu hakkında TBMM Başkanlığı’nın idari tasarrufları ile bir değişikliğe gidilebilmesinin hukuken mümkün bulunmadığını anlattı.

696 sayılı KHK ile söz konusu işçiler kadroya geçmeden önceki hakları ile kadroya geçtiklerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi mülga Başbakanlıktan geçiş yapan sürekli işçiler ile TBMM İdari Teşkilatında görev yapansürekli işçiler (garson, temizlikçi, aşçı vb) arasındaki ücret farklılıklarının t emel nedeni taşeron işçi alımı yapılırken ihale şartnamesinde belirtilen asgari ücrete uygulanan artırımdaki yüzde farklılıklarından kaynaklanmaktadır” şeklinde cevap verdi.



YASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR





YEMEK KESİNTİSİ KONUSU…



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nda istihdam edilen personele yiyecek yardımınınTBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yapıldığını bildiren Bilgiç, sürekli işçi (4/D) olarak görev yapan personelin 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olmaları nedeniyle Yönetmelik kapsamında yiyecek yardımından yararlanamadığını belirterek, şöyle devam etti:



“Ancak sürekli işçilere 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri doğrultusunda yol ve yemek yardımları fiilen çalışılan gün üzerinden, yemek yardımı olarak günlük 16 TL, yol yardımı olarak günlük 14 TL ödeme yapılmaktadır.



Sürekli işçilerden, yemek kesintisi günlük yemek maliyetine göre belirlenmektedir. İhale hizmet sözleşmesinde yol ve yemek ücreti belirlenmeyen sürekli işçilere ise 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda yemek yardımı olarak günlük 5 TL ödeme yapılmaktadır.



Sürekli işçi kadrolarında bulunan personele yol ve yemek yardımları 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri doğrultusunda fiilen çalışılan gün üzerinden ödenmekte olup izinli olunan günlerde yol ve yemek yardımı ödemeleri yapılamamaktadır.”

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