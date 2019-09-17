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Meclisin İlk Gündem Maddesi Belli Oldu!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" dedi.

Meclisin İlk Gündem Maddesi Belli Oldu!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" dedi.

17 Eylül 2019 Salı 19:04
Meclisin İlk Gündem Maddesi Belli Oldu!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM'de bir grup basın mensubu ile sohbet etti. 1 Ekim'de Meclis'in açılacağını hatırlatan Bostancı, ilk gündem maddesinin yargı paketi olacağını söyledi. Söz konusu değişikliğin tüm partiler ile müzakere edilerek yasalaşmasını arzuladıklarını belirten Bostancı, "Yargı paketini Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız. Muhalefet partileri ile de müzakere edeceğiz. Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" dedi.

Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini kaydeden Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

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meclisin ilk gündem maddesi belli oldu
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