Meclisin İlk Gündem Maddesi Belli Oldu!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM'de bir grup basın mensubu ile sohbet etti. 1 Ekim'de Meclis'in açılacağını hatırlatan Bostancı, ilk gündem maddesinin yargı paketi olacağını söyledi. Söz konusu değişikliğin tüm partiler ile müzakere edilerek yasalaşmasını arzuladıklarını belirten Bostancı, "Yargı paketini Ekim ayında Meclis gündemine taşıyacağız. Muhalefet partileri ile de müzakere edeceğiz. Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak. Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" dedi.

Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini kaydeden Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA