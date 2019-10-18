Meclis, Yargı Reformunun ilk paketini onayladı! Tutukluluk süreci 1 yılı geçmeyecek! .

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin birinci paketi olan yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif, uzun tutukluluk sürelerinin sınırlandırılması, istinafta kesinleşen ifade özgürlüğü ile ilgili 5 yılın altındaki suçlara Yargıtay'da temyiz yolunun açılması, yeni yargılama usullerinin mevzuata girmesi, KHK ile ihraç edilenlerin pasaportlarının haklarında soruşturma yoksa İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile iade edilmesi, en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verilmesi başta olmak üzere yargıya ilişkin pek çok önemli düzenleme getiriyor.

Yasa şu düzenlemeleri öngörüyor:

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT: Baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verilecek.

KHK İLE İHRAÇ EDİLENLERİN PASAPORTLARI İADE EDİLECEK: 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan KHK ile terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, pasaportları İçişleri Bakanlığınca yapılan inceleme sonrası verilecek.

TEMYİZ YOLU AÇILIYOR: Hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama gibi suçlarda bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek.

DURUŞMASIZ YARGI: Yargı süreçlerini hızlandırmak için, duruşmasız yargılama devreye girecek.

UZUN TUTUKLULUK SÜRELERİ SINIRLANDIRILIYOR: Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek. 15 yaşından küçüklerin işlediği suçlarda süreler yarı oranında uygulanacak.

DELİL TOPLANMADAN DÜZENLENEN İDDİANAMELER İADE EDİLECEK: Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen, soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler iade edilecek.

SUÇUNU İTİRAF EDEN FAİLE CEZA İNDİRİMİ: Seri yargılama ile suçunu itiraf eden faile ceza indirimi uygulanacak. Seri yargılama terör, örgüt, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayacak.

SES VE GÖRÜNTÜ NAKLEDİLMESİ YOLUYLA DURUŞMA: İdari yargıda da ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılabilecek.

UZLAŞTIRMANIN KAPSAMI GENİŞLEDİ: İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni kötüye kullanma; suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da uzlaştırma kapsamında olacak.

SADECE İNTERNET SİTESİNİN İLGİLİ SAYFASI ENGELLENECEK: Sitenin tamamı değil, şikayete konu olan unsur engellenecek. Devlete karşı işlenen suçlar dışında, ceza verilmeyecek.

BASİT YARGILAMA USULÜ: Seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü, yargı sistemine dahil ediliyor.

(Sabah)

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