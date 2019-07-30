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Meclis TV taşınıyor: 'Düzenlemede ‘telekulak endişesinin’ de etkisi olduğu öğrenildi'

TBMM’de her yaz döneminde olduğu gibi bazı yenilenme ve tadilat çalışmalarına başlanıyor. Yıllardan beri Meclis Başkanı ofisinin alt katında hizmet veren Meclis TV’ye yeni yer bulundu. Hürriyet'te yer alan haberde, "Bu düzenlemede ‘telekulak endişesinin’ etkisi de olduğu öğrenildi" iddiasına yer verildi.

Meclis TV taşınıyor: 'Düzenlemede ‘telekulak endişesinin’ de etkisi olduğu öğrenildi'

TBMM’de her yaz döneminde olduğu gibi bazı yenilenme ve tadilat çalışmalarına başlanıyor. Yıllardan beri Meclis Başkanı ofisinin alt katında hizmet veren Meclis TV’ye yeni yer bulundu. Hürriyet'te yer alan haberde, "Bu düzenlemede ‘telekulak endişesinin’ etkisi de olduğu öğrenildi" iddiasına yer verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 08:55
Meclis TV taşınıyor: 'Düzenlemede ‘telekulak endişesinin’ de etkisi olduğu öğrenildi'

1994 yılında kurulan ve 2006’da yapılan düzenlemeyle statüsü değişen TBMM TV, kurulduğu günden beri Meclis Başkanı’nın makamının altında bulunan bodrum katta hizmet veriyor. Televizyon hizmetlerinin ve çalışanların artması üzerine mekan açısından sorun yaşandığı yıllardan beri dile getiriliyordu.

TBMM TV’nin 25 yıl sonra bulunduğu kattan Meclis kampüsündeki uzak noktaya taşınmasının birden fazla nedeni olduğu belirtiliyor.

TELEKULAK İDDİASI

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre nedenlerden biri istihbarat birimlerinin, televizyon yayın cihazlarının hem alıcı hem de verici olarak kullanılabileceğine dair TBMM Başkanlığı’na bilgi vermesi oldu. Bu durumda TBMM Başkanı’nın temas ve özel görüşmelerinin, bu kadar yakın mekandaki teknik olanaklarla dinlenebileceğine ilişkin endişenin dile getirildiği biliniyor.

DANIŞMANLARA YER

TBMM Başkanlık katındaki oda sorununun da bu değişiklik talebini hızlandırdığı belirtiliyor. Başkanın yeni danışmanlarına TBMM TV’den boşalan alt katta odalar yapılacağı ve başkana yakın noktada çalışmalarının sağlanacağı ifade edildi.

TBMM Başkanlığı TBMM TV’yi ‘tabur’ olarak adlandırılan ek hizmet binasına taşırken bütçeye konulan ödenekle tüm teknik donanımının da yenileneceği öğrenildi. Bu yenileme çalışmaları çerçevesinde TBMM Genel Kurul’unda otomatik çekim yapan kamera sisteminin de dahil olduğu, yaz tatilinde tüm kameraların yenisiyle değiştirileceği belirtildi. 

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