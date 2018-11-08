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Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti

Sigara paketlerinin üzerinde sigara markasının logosu olmayacağına dair yasa teklifi TBMM'de komisyonda kabul edilirken TBMM'de bazı milletvekilleri sigaranın yasak olduğu kapalı alanda sigara içerken görüntülendi.

Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti

Sigara paketlerinin üzerinde sigara markasının logosu olmayacağına dair yasa teklifi TBMM'de komisyonda kabul edilirken TBMM'de bazı milletvekilleri sigaranın yasak olduğu kapalı alanda sigara içerken görüntülendi.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:28
Meclis'te şok görüntüler! Sigara yasaklarını konuşan milletvekilleri yasak alanda sigara içti

Sigara paketlerinin üzerinde sigara markasının logosu olmayacağına dair yasa teklifi TBMM'de komisyonda kabul edilirken TBMM'de bazı milletvekilleri sigaranın yasak olduğu kapalı alanda sigara içerken görüntülendi.

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Meclis'te tütün ürünleri ile ilgili olarak geniş kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Sigara kullanımının azaltılması için verilen kanun teklifi komisyondan geçerken, milletvekilleri Meclis'teki yasak alanda sigara içti. Düzenlemeye göre ise, artık televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

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Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan, yüzde 65'den yüzde 85'e çıkarılacak. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya sunulacak.

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Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin % 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerli olacak. Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Bu yasaklara uymayanlar, mahalli mülki amir tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak. Kapatma cezasından sonra aynı dönem içinde tekrarlayan ihlallerde ise her defasında işletmeye 20 günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, 7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun'un kuralları ve yasakları düzenleyen maddesine uygun hale getirilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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