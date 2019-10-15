Meclis'te KPSS için Flaş Teklif! KPSS'nin İsmi Değiştirisin!

TBMM açıldığı günden beri bir çok konunun gündeme getirilmesi bekleniyor. Bu konuların başında EYT, asgari ücret gibi konular gelirken CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, her yıl milyonlarca adayın girdiği KPSS sınavını gündeme getirdi.

Memur alımlarında mülakat sisteminin büyük önem kazanmasında tepki gösteren Topal, KPSS'nin adının değiştirilmesi ve Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak değil; Mülakata Çağırma Sınavı olmasını dile getirdi.

KPSS ADI DEĞİŞTİRİLSİN

Mülakatlarda KPSS’den yüksek puan alınsa da adayların hakkının yenildiğini belirten Topal, "KPSS sonuçlarına göre yapılan atamalarda çok ciddi haksızlık yapıldığı iddiaları var. Yüksek puan alan gençlerimiz hiçbir işe yerleştirilemezken daha düşük puan alan adayların yerleştirildiği kamuoyunda tartışılmakta ve kamu vicdanını yaralamaktadır." İfadelerini kullandı.

Topal şöyle konuştu;

İktidara sesleniyorum: Kamuda işe yerleştirmeleri puan esasına göre yapıyor musunuz? Kamuoyunda dile getirilen, düşük puanlıların yerleştirildiği iddialarının nedeni nedir? KPSS, merkezî bir yerleştirme sınavı ise neden hâlâ mülakat yapıyorsunuz? Bu mülakatlar devam edecekse açılımı “Kamu Personeli Seçme Sınavı” olan KPSS’nin adını değiştirin “Mülakata Çağırma Sınavı” olarak koyun çünkü yaptığınız uygulamayla bu sınavlar yerleştirme değil, gençlerin hayalleriyle oynama sınavına dönüşmüştür. Emek hırsızlığı yapmak iktidarın görevi olmamalıdır. Hak edenin hakkını verin lütfen.