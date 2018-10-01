meclis te cumhurbaşkanı erdoğan a protesto

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılışında milletvekillerine hitap etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın yönettiği ilk oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasından sonra ardından Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki yetkinin (Suriye-Irak Tezkeresi) uzatılması ile Birleşmiş Milletleri'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği hareket ve misyonlara katılımına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, 27’nci dönem açılışı için TürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na girdiği sırada CHP, HDP ve İYİ Parti protesto etti. Üç partinin Meclis Grubu, bugünkü oturumda Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmadı ve konuşmasını bitirdikten sonra aklışlamadı.

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