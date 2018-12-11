Meclis Lokantasında 1 TL'ye Yemek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sadece milletvekillerinin girebildiği, milletvekillerine özel hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki düşük fiyatlar, yine gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan 23 Ekim tarihi taşıyan bir adisyonda, kavurmalı pilavın 6 TL'ye, çorbanın 1 TL'ye satıldığı görülüyor.

Toplam 28 TL tutan adisyonda iki kişinin yemek yediği anlaşılıyor.

Tatlıların 1 ve 5 TL'ye satıldığı Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.

Yapılan yorumlar arasında en dikkat çekeni "asgari ücretlinin yaşayabileceği tek yer meclis lokantası" yorumu dikkat çekti.

İşte o adisyonlar;

Kaynaklar; Sosyal Medya

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