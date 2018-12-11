Meclis Lokantasında 1 TL'ye Yemek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sadece milletvekillerinin girebildiği, milletvekillerine özel hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üyeler Lokantası'ndaki düşük fiyatlar, yine gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaşılan 23 Ekim tarihi taşıyan bir adisyonda, kavurmalı pilavın 6 TL'ye, çorbanın 1 TL'ye satıldığı görülüyor.
Toplam 28 TL tutan adisyonda iki kişinin yemek yediği anlaşılıyor.
Tatlıların 1 ve 5 TL'ye satıldığı Üyeler Lokantası'ndaki fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında.
Yapılan yorumlar arasında en dikkat çekeni "asgari ücretlinin yaşayabileceği tek yer meclis lokantası" yorumu dikkat çekti.
İşte o adisyonlar;
Kaynaklar; Sosyal Medya
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Bir daha asla AKP'ye oy verirsem. Ne hale geldik
Zıkkım yesinler.Haramiler..
BEN BU GUNE KADAR HICBIR IKTIDAR VE MUHALEFET MILLET VEKILININ VEKIL VE TBMM IMKANLARINI DILE GETIRDIGINI GORMEDIM. CUNKU DILE GELSE KENDI RAHATLARI BOZULACAK. BURDANDA GORULDUGU GIBI HICBIR PARTI VE HICBIR VEKIL VATANDASI GEREKTIGI KADAR DUSUNMUYOR. KENDILERINI DUSUNUYORLAR. BIZ DEMIYORUZ KENDI IMKANLARI NEDEN SOYLE BOYLE. BIZ DIYORUZKI KENDILERI GIBI MILLETINDE REFAHINI DUSUNSUNLER.
Akpliler yattığınız mezarın amına koyayım
Millet 1 TL ye ekmeği ancak alıyor. Bunlar 1 TL ye çorba içip 6 TL ye kavurmalı pilav yiyor. Böyle güzellikleri sözde Milletvekili olarak söylediğimiz milletin efendileri olanlar hak etmiyor.
Millet 1 TL ye ekmeği ancak alıyor. Bunlar 1 TL ye çorba içip 6 TL ye kavurmalı pilav yiyor. Böyle güzellikleri sözde Milletvekili olarak söylediğimiz milletin efendileri olanlar hak etmiyor.
Millet 1 TL ye ekmeği ancak alıyor. Bunlar 1 TL ye çorba içip 6 TL ye kavurmalı pilav yiyor. Böyle güzellikleri sözde Milletvekili olarak söylediğimiz milletin efendileri olanlar hak etmiyor.
Askeri ücrete zam geleceğin bütçede para yok kendileri sefa sürüyor göstermen bari millete ne yendiğinizi ne içtiğinizi göstermen bari kit taşeron işçileri askeri ücretli tasarruf yapsın onlar bin sin audi mersedes yetin binnin bide üreteni elinin emeğiyle çalışan askeri ücretlide ayda bikerede olsa evine o menüyü çoçuklarıyla yiye bilsin zam geleceğin de mütçede para yok demeyiniz meclise bin tane mersedes gelecek olsa mütçe sınırsız açılır uçak kon görün da ara araba gelecek diye askeri ücretliye zam gelecek oldumu öldük bittik