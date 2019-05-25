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Meclis'e ''İBB'den dağıtılan rant araştırılsın'' önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıflara aktardığı 847 milyon 592 bin liralık paranın araştırılması için Meclis’te komisyon kurulması istendi.

Meclis'e ''İBB'den dağıtılan rant araştırılsın'' önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bazı vakıflara aktardığı 847 milyon 592 bin liralık paranın araştırılması için Meclis’te komisyon kurulması istendi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:37
Meclis'e ''İBB'den dağıtılan rant araştırılsın'' önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, vakıflara aktarılar para dışında İBB’de alımlar, kiralamalar, ihaleler, doğrudan temin yoluyla verilen ihaleler, hizmet alımları, araç kiralamaları, arazi–bina kiralamaları ve yaşanan her türlü yolsuzlukların derinlemesine araştırılmasını talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı vakıflara aktardığı 847 milyon 592 bin liralık paranın araştırılması için Meclis'te komisyon kurulması istendi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ayrıca İBB'de alımlar, kiralamalar, ihaleler, doğrudan temin yoluyla verilen ihaleler, hizmet alımları, araç kiralamaları, arazi–bina kiralamaları ve yaşanan her türlü yolsuzlukların derinlemesine araştırılmasını talep etti.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı'na verdiği önergesinde, İBB'den bazı vakıflara aktarılan paralar ve belediyenin yaptığı tüm harcamaların Meclis'te kurulacak bir komisyon tarafından araştırılmasını istedi. Önergede, vakıflara aktarılan paralar şöyle anlatıldı.

EN ÇOK TÜGVA'YA PARA AKTARILDI:

“İBB'den vakıflara ‘hizmet' raporu” başlıklı raporda Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmud Hüdayi gibi vakıflara yaptığı yardımlar belirtilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 56 sayfalık hazırladığı raporda, (STK -Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018.) Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmud Hüdayi gibi vakıflara aktarılan kamu kaynaklarını net bir biçimde ortaya koyulurken, ‘2018 yılı ve öncesini' kapsayan tabloda en yüksek payın 74.3 milyon TL ile TÜGVA olduğu ifade edilmiştir.

OKÇULAR'A ‘PROJE' DİYE NAKİT ÖDENDİ:

İkinci sırada ise, 51.6 milyon TL ile TÜRGEV, 41.4 milyon TL ile T3 Vakfı, 29.8 milyon TL ile Ensar Vakfı izlerken, Ensar Vakfından sonra, İBB’den en çok yardım alan vakfın Okçular Vakfı (16.6 milyon TL) olduğu, Okçular Vakfını küçük bir farkla Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı (16.5 milyon TL) izlediği vurgulanmıştır. Okçular Vakfı'na da 4.4 milyon TL ‘proje' başlığı altında nakdi yardım yapıldığı da görülmektedir.

ÇYDD GİBİ DERNEKLERE YOK:

Anılan vakıf ve derneklere milyonlarca liralık aktarım sağlanırken, ÇYDD gibi AKP Hükümetleri tarafından muhalif olarak görülen vakıf ve derneklere hiçbir yardım yapılmadığı görülmektedir. İBB'nin internet sitesi için 80 Milyon TL harcadığı ve son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon lira harcandığı ifadeleri raporlarda mevcuttur.

TÜM HARCAMALAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILSIN:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş dönemde AKP'ye yakın vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı yardım ve ödemeler ile İBB'de alımlar, kiralamalar, ihaleler, doğrudan temin yoluyla verilen ihaleler, hizmet alımları, araç kiralamaları, arazi – bina kiralamaları ve yaşanan her türlü yolsuzlukların, usulsüzlüklerin derinlemesine araştırılarak, yapılan tüm harcamaların toplam tutarının kamuoyu ile paylaşılması, sorumluluğu ve ihmali bulunanların belirlenerek, haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Meclis Araştırması açılmasını.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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meclis e ibb den dağıtılan rant araştırılsın önergesi
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