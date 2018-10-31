'MEB, Öğretmenleri Sömürüyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ücretli öğretmenlerin sorunlarını dile getirerek, “Ücretli öğretmenlik Milli Eğitim eliyle öğretmenlerin sömürülmesidir” ifadelerini kullandı.

CHP’li Özgür Ceylan, Meclis Genel kurulunda önceki gün yaptığı konuşmada, ücretli öğretmenliği gündeme getirerek, Milli Eğitim Bakanlığını sert dille eleştirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmen açığının 107 bin olduğu yönünde yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını, ücretli öğretmenlerle bu açığın 200 binden fazla olduğunu ifade etti.

“ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM ELİYLE SÖMÜRÜLÜYORLAR”

Ücretli öğretmenlerin, mevsimlik işçi gibi kullanıldığını ifade eden CHP’li Ceylan, “Mevsimlik işçi gibi kullanılıp aynı işi yaptıkları hâlde ortalama 1.500 lira civarı bir ücret karşılığında çalıştırılmakta, sömestr ve yaz tatillerinde ise ücret verilmemektedir” dedi. Ceylan, taşeron işçiler kamuya sürekli işçi kadrosuyla alınırken ücretli öğretmenler için bu haktan söz edilemediğini ifade ederek, “Türkiye’de öğretmen açığı ücretli öğretmenlikle kapatılmaz” diye konuştu. Ücretli öğretmenlik yerine kadrolu öğretmen ataması yapılması gerektiğini savunan Ceylan, “hem öğretmenlerin ve diğer üniversite mezunlarının millî eğitim eliyle sömürülmesine son verilmeli. Ücretli öğretmenlik yerine kadrolu öğretmen atamasıyla anayasal hak olan eğitim hakkına ulaşmayı sağlamış olmaz mı?” vurgusunu yaptı.

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