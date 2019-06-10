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MEB Bünyesindeki 31 Bin 800 İşçi, 14 Haziran'da İşsiz Kalacak!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazılı bir açıklama yaparak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okul ve kurumlarda geçici işçi statüsünde çalışan 31 bin 800 işçinin karne günü, yani 14 Haziran’da işsiz kalacağını belirtti.

MEB Bünyesindeki 31 Bin 800 İşçi, 14 Haziran'da İşsiz Kalacak!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazılı bir açıklama yaparak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okul ve kurumlarda geçici işçi statüsünde çalışan 31 bin 800 işçinin karne günü, yani 14 Haziran’da işsiz kalacağını belirtti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:46
MEB Bünyesindeki 31 Bin 800 İşçi, 14 Haziran'da İşsiz Kalacak!

“İşçilerin karnesi açlık olmasın” diyen Ağbaba, bu uygulamanın ciddi hak ihlallerine neden olacağını ve geçen yıl Bakanlık tarafından verilen vizenin bu sene için de çıkarılması gerektiğini belirtti.

MEB İŞÇİLERE AÇLIK KARNESİ VERİYOR!

Taşeronlaşmaya karşı yürütülen mücadeleler sonucunda 696 sayılı KHK’da yapılan düzenlemeyle geçici işçi statüsüne alınan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlardaki işçiler 2018 yılının yaz döneminde tam çalışmışlardı. Yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı için bu uygulamanın yapılmadığını belirten Ağbaba, işçilerin çıkışlarının verilmesine dair yazıların Bakanlık tarafından gönderilmeye başladığını söyledi. Ağbaba, “Bu karar uygulanırsa 32 bine yakın işçi 2 ay boyunca işsiz kalacak. Bu sürede kiralarını ödeyemeyecekler, faturalarını ödeyemeyecekler. Bu vatandaşlarımızın o 2 aylık periyotta başka bir iş bulamayacağı da aşikardır. 32 bin işçimiz, 2 ay boyunca işsiz kalacak ve işe başlayacakları 15 Ağustos tarihini bekleyecek. Ekonomi bu durumdayken, enflasyon her geçen gün daha da yükselirken bu işçileri işten çıkarmak, ‘Bugün git, 2 ay sonra gel.’ demek sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır.” dedi.

125 BİN KİŞİ 2 AY BOYUNCA AÇ KALACAK!

Geçtiğimiz sene uygulanan yöntemin bu sene de uygulanması gerektiğini belirten Ağbaba, “Her işçinin 4 kişilik bir ailesi olduğunu düşünürsek bu uygulamadan 125 bin vatandaşımız etkilenecek. Millî Eğitim Bakanlığı bir an önce işçilerimizin beklediği müjdeli haberi vermeli ve iş akitlerinin 14 Haziran’da feshedilmeyeceğini açıklamalıdır. Hem hukuken hem vicdanen yapılması gereken budur.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 10.06.2019 12:10
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