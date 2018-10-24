MEB Andımız İçin Yürütmeyi Durdurma İstedi!

Son Dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın Öğrenci Andı Kararı İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı İstedi.
Ajanslara Son dakika olarak düşen habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Danıştay'ın öğrenci andının yeniden okunması ile ilgili verdiği kararı temyize götürdü. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yürütmenin durdurulmasını talep etti.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 24.10.2018 16:21
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