MEB Açıkladı: İnternetsiz Okul Kalmayacak!

Gürer’in tüm okullara İnternet erişimi sağlanması talebine MEB’den olumlu yanıt geldi..

CHP Niğde Milletvekili Gürer’in gündeme getirdiği, tüm okullara internet erişimi sağlanması konusuna MEB’den olumlu yanıt geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, internet erişimi olmayan okulların talebini, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Önergeyi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu eğitim yılının ikinci yarısından itibaren tüm okullara uydu internet hizmeti ile internet erişimi sağlanacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “2018 yılı sonu itibariyle internet erişimi olan ve olmayan okullarımızın sayısı kaçtır? Çağın gereksinimleri göz önüne alınarak okullarımızda öğrencilerimizin erişebilmesi adına internet bağlantısı yapılarak öğrencilerimizin hizmetine sunulması için çalışma yapılması düşünülmekte midir?” şeklindeki soru önergesine yanıt verilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlığımız ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında imzalanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Uydu Erişimi ve Terminal Bakım İşletme Sözleşmesi ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarıyıl dönemi içerisinde tüm okullara internet erişimi sağlanacaktır” dedi.

MEB’e bağlı okulların "İnternete Erişim Projesi" kapsamında, ADSL/Fiber internet alt yapısının hazır olduğunu ifade eden Bakan Ziya Selçuk, “ internet hizmeti verilemeyen bölgelerde yer alan okullarımıza Uydu İnternet ile birlikte GSM şebekesi üzerinden internet erişim hizmeti sağlanması planlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

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