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Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye Ret!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye Ret!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

11 Aralık 2018 Salı 21:13
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye Ret!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.
 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki partililerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'a destek olmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Meral Akşener, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) terör örgütüne "Üye olmamakla birlikte yardımcı oldukları" gibi bir iddia ile haklarında dava açılmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili sorulan soruya, "Sayın Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." cevabını verdi.

Meral Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Mustafa Cihan Paçacı, Basın Yayın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray eşlik etti. 


Diğer taraftan Sözcü gazetesini CHP'liler de ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç hazır bulundu. 

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:32
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Hüseyin 6 gün önce

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