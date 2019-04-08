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Mansur Yavaş ve Tunç Soyer Mazbatalarını Aldı!

2019 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimde Ankara ve İzmir'de yarışı önde tamamlayan Mansur Yavaş ile Tunç Soyer mazbatalarını bugün aldılar.

Mansur Yavaş ve Tunç Soyer Mazbatalarını Aldı!

2019 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimde Ankara ve İzmir'de yarışı önde tamamlayan Mansur Yavaş ile Tunç Soyer mazbatalarını bugün aldılar.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:58
Mansur Yavaş ve Tunç Soyer Mazbatalarını Aldı!

2019 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimde Ankara ve İzmir'de yarışı önde tamamlayan Mansur Yavaş ile Tunç Soyer mazbatalarını bugün aldılar.

31 Mart'ta AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'yi geride bırakarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Mansur Yavaş mazbatasını Sıhhıye'deki Ankara Adliyesi'nde aldı.

"Mazbatayı Ankaralılar adına alıyorum" diyen Yavaş, "Ankaralı vatandaşlarımızdan hiç kimseyi ayırmadan görevimizi yapacağızdedi  Adaletten, liyakattan vazgeçmeden görevimizi yapacağız. Bu sesimizi Ankaralılara duyurduk ve sonuçta bu mazbatayı aldık. Çok itirazlı bir süreç oldu ama mazbatamızı aldık. Bir arkadaşım hatırlattı, darısı İstanbul için olsun diyorum" diye belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.04.2019 14:05
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