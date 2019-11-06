Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101144
ALTIN
275.875
DOLAR
5.7656
STERLIN
7.3989
EURO
6.3908
Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...
İŞKUR Kamu ve Memur Alımları!
26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK Borcunu Ödeyemeyen Sayısı 5 Milyona Ulaştı!
Taşeron İşçiler Maaşlarında 600 TL Kayıp Yaşayacak!

Mansur Yavaş'tan yeni atama!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi.

Mansur Yavaş'tan yeni atama!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 23:07
Mansur Yavaş'tan yeni atama!

Sözcü'nün haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TMMOB/Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası önceki dönem Genel Başkanı Ertuğrul Candaş'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en kritik birimlerinden biri olan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görevine getirdi.

Ertuğrul Candaş son 12 yıldır TOKİ’de uzman kadrosunda çalışıyordu.

Ertuğrul Candaş kimdir?

1968 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde tamamlayarak Harita Mühendisi unvanını almıştır. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi alanında, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi alanında iki ayrı Yüksek Lisans yapmıştır.

1990 yılında Kaman Belediyesi'nde başladığı kamu görevini 1993 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na naklen atanarak 2007 yılına kadar sürdürmüştür. 2007 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) uzman olarak naklen atanmıştır. Yaklaşık 12 yıl boyunca bu kurumda çalışmıştır.

2005-2007 yılları arasında Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği Başkanlığına seçilmiştir. Bu dönemde, Derneğin yayın organı olan “Kamu Yönetimi Dünyası” adlı dergiyi sahibi olarak çıkarmıştır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraMansur Yavaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: 13 Kasım'da ABD'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: 13 Kasım'da ABD'ye gidiyor
"12 Asker, Polis ve 2 Mit Görevlisi PKK'nın Elinde"
"12 Asker, Polis ve 2 Mit Görevlisi PKK'nın Elinde"
İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil bütün aile üyeleri gözaltına alındı
İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim