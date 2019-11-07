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Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye 'Eymir Gölü' teklifi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ arazisinde bulunan Eymir Gölü'ne ilişkin üniversite yönetimince hazırlanacak bir projenin, karşılık beklenmeksizin üstlenileceğini açıkladı.

Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye 'Eymir Gölü' teklifi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ arazisinde bulunan Eymir Gölü'ne ilişkin üniversite yönetimince hazırlanacak bir projenin, karşılık beklenmeksizin üstlenileceğini açıkladı.

07 Kasım 2019 Perşembe 14:31
Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye 'Eymir Gölü' teklifi

BirGün gazetesinde yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ODTÜ arazisinde bulunan Eymir Gölü’ne ilişkin üniversite yönetimince hazırlanan projenin Büyükşehir Belediyesi tarafından bedelsiz üstlenileceğini belirtti.

Yavaş'ın üniversite yönetimine gönderdiği yazıda kullanılan, "Üniversitenize ait Eymir Gölü" ifadesi dikkati çekti.

Başkan Yavaş, ODTÜ yönetimine gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi.

"Üniversitenize ait Eymir Gölü, binlerce Ankaralı tarafından kullanılmaktadır. Ancak bisiklet kullanımı, araç kullanımı, yolların bozukluğu, tuvalet ihtiyacı gibi birtakım eksiklikler bulunduğu görülmektedir. Sayın rektörlüğünüzce uygun bulunacak ve hazırlanacak bir projeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık beklemeksizin ortak bir protokol ile üstlenmek istiyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Eymir GölüProjeOdtüMansur YavaşAnkara
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