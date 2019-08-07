Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı !

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyelerinin işçilere neden bayram ikramiyesi verilmediğine yönelik sorularına yönelik, "8.5 milyar liralık borcu ben yapmadım. Belediyenin geliri belli gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz ama ikramiye öde diyorsunuz" dedi. Yavaş ayrıca, şirket yöneticilerine 'görevi bırakın' çağrısını da yineledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısının 1. oturumunu gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra meclis üyelerinin verdiği önergeler de görüşüldü. AK Parti Kahramankazan Meclis üyesi Hande Sevindik, çocuk koruma evleri konusunu meclis gündemine taşıdı.

Başkan Yavaş, çocuk koruma evlerine ilişkin, “Sosyal İşler Daire Başkanımız 2006 yılından itibaren 11 evde 46 çocuğun sürekli olarak bakıldığını ancak 2016 yılından sonra belediyelere yasa ile yapılan değişiklikten dolayı sadece kadınlar ve çocuklarla ilgili konuk evleri açma yetkisi verildiğini söyledi. Yapılan araştırmada bu çocukların ailelerinin olması nedeniyle bu evler kapatılmış. Benim kapatma kararından bilgim yoktu, öğrendikten sonra hemen durdurdum. Çocukları sokağa salmak için vicdansız olmak lazım. Böyle bir uygulamamamız olamaz. Bu bilgiyi Ankara valimize götürdüm ve konuyu izah ettim. 46 çocuğa bakan personel sayısı 132. Oysa gerçekten biz bunlara bir konukevi yaparsak 10 personelle çok daha iyi bakar ve geleceğe hazırlarız. Çocukları sokağa göndermek gibi bir durum olmamıştır. Konukevi açmak suretiyle çocuklara bakmaya hazırız. Ancak yasalara uygun olarak yapılmasında fayda görüyorum. Basın farklı şekilde yazdı. Yetim çocukları sokağa çıkarıyor diye yazıldı. Hiçbir belediye başkanı yetimleri sokağa bırakmaz bunu bilmek lazım” dedi.

BÜYÜKŞEHİRDEN AKÇAKOCA'YA DESTEK

Akçakoca’da yaşanan sel felaketinde Büyükşehir Belediyesi’nin personeli ve ekipleriyle 7/24 çalıştığını belirten Başkan Yavaş, meclis üyelerine bilgi vererek, belediyenin imkalarını seferber ettiklerini söyledi. Başkan Yavaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak 23 personel, 3 K9 arama köpeği, 1 tane 4x4 kurtarma aracı, 1 itfaiye aracı, 5 kombine aracı, 4 su tankeri, 3 arazöz ve daha sonra da oradaki belediyelerin ihtiyacı olan ekipmanları göndermiş bulunuyoruz” diye konuştu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Göreve başladığı günden itibaren 100 günlük faaliyetlerini topladığı kitapçıkta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için genel sağlık sigortasını ödemeye devam edeceği sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Yavaş, meclis üyelerinin bu konudaki sorularını da yanıtladı:

“Ankara’da yaşayan EYT’lilerin genel sağlık sigortalarını ödeyeceğimizin sözünü verdik. Onun haricinde kalkıp da emeklilikte yaşa takılanları emekli edeceğiz diye bir iddiamız olmamıştır. Açıkça tekrar ediyorum 31 Aralık’tan itibaren hükümetimiz genel sağlık sigortalarını ödemediği takdirde kişi başı 75 TL olan miktarı, belediye meclisine sunacağım ve birlikte karar vereceğiz, biz bunları ödeyeceğiz. Suriyelilere bakılıyor, Türkmenlilere bakılıyor, ücretsiz tedavi oluyorlar ama genel sağlık sigortasını 75 TL’yi yatıramayan EYT’liler muayene olamıyor. Bunu belediye karşılasın bundan rahatsız olan var mı arkadaşlar? Bütün söylediğim budur.”

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE GÖREVİ BIRAKIN ÇAĞRISI

Meclis üyelerinin, işçilere neden bayram ikramiyesi verilmediğine yönelik sorularına da açıklık getiren Başkan Yavaş, görevlerini bırakmayan şirket yöneticilerini sorumlu tuttu ve “8.5 milyar liralık borcu ben yapmadım. Belediyenin geliri belli gideri belli. Şirketleri vermiyorsunuz ama ikramiye öde diyorsunuz. Önce şirketleri verin. Şirketlerin yöneticileri neden ödemiyor ikramiyeleri? Şirketlerin yöneticileri değil mi borçlu olan? Belediye mi borçlu işçilere karşı? Verin şirketleri neden duruyorlar? Bakın tekrar ediyorum Halk Ekmek zarar ediyor. Halk Market yapacağız. Çiftçinin orada etini, sütünü satacağız. Hem vatandaş ucuz satın alacak hem gelir elde edecek. Allah’ın izniyle merak etmeyin tasarrufa devam, gelir artırıcı çalışmalara devam edeceğiz. Bilboardların hepsi bizim olacak, otoparkların hepsi bizim olacak, hafriyat giderlerinin hepsi bizim olacak. Allah nasip ederse bu paraların hepsiyle işçi ikramiyeleri, belediyenin borçları ödenecek, fakir fukaraların ihtiyaçları karşılanacak ve verdiğimiz bütün sözleri de tutacağız” ifadelerini kullandı.

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