Mansur Yavaş'tan İşçi Çıkarma Açıklaması!

Yavaş, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki belediye sosyal tesisinde düzenlediği iftar programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Yavaş, Ankara için verdikleri sözleri tutmak için çalışmalara hızla devam ettiklerini, ihaleleri açık olarak yayınladıklarını, tasarrufa makam araçlarıyla başladıklarını söyledi.

Belediye personelinde önemli bir değişiklik olmadığını belirten Yavaş, bakanlıklardan belediyeye geçmek isteyenlere olur verilmediğini kaydetti.



'İŞÇİ ÇIKARACAĞIMIZI SÖYLEMİŞLERDİ, HİÇBİRİSİ GERÇEKLEŞMEDİ'

Seçimlerde, rakibinin "25 bin işçi çıkaracaklar, teröristler belediyede yuvalanacak" demesine rağmen, bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Bizler iyi niyetli olarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Yapacağımız projelerin hepsi Ankara halkını ilgilendiren projeler. Bize herhangi bir şekilde, farklı siyasi parti gözüyle bakılıp, engellemeler olursa bundan benim şahsıma hiçbir şey gelmez ama Ankara halkı zarar görecektir. Geçenlerde basına yansıdı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili birilerinden ifade almak, suçlama yapmak istediler. Ankara'da da aynılarını duyuyoruz. Bunlar demokrasi adına çok ayıp şeyler. Bunu, üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 'Önce İstanbul'u halledelim, 6 ay sonra Ankara'yı da halledeceğiz' sözleri Ankara'nın her yerinde yayılıyor. Resmi ağızlardan da yayılıyor. Maalesef bunlar üzücü şeyler. Ben ortadayım, her şeye açık bir insanım. Üç kez aday oldum, benimle ilgili bir husus varsa şimdiye kadar 100 bin kere çıkarmanız gerekirdi. Ama sonradan sonraya birtakım oyunlarla Ankara halkının iradesini yok sayıp, o iradeyi ortadan kaldırmanın hem Türk demokrasisine, hem Türkiye ekonomisine zararı olacaktır."

Yavaş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "Mevcut personelle çalışmaya devam ederken bir dirençle karşılaşıyor musunuz?" sorusu üzerine Yavaş, bazı şirketlerde genel kurul yapmak için imza vermeyenlerin olduğunu, bunların görev yerini değiştirdiklerini ifade etti.

"Geçmişe yönelik bir denetleme başlattınız mı?" sorusuna karşılık Yavaş, şirketlerin genel kurulları yapılınca gerekli incelemelerin yapılacağını, yolsuzluk varsa bunun üzerine gidileceğini belirtti.

'HİTİT GÜNEŞİNİ KULLANMAYA ÇALIŞIYORUM'

"Hitit güneşi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin amblemi olacak mı?" sorusuna Yavaş, "Maalesef bu dönemde zor. Mecliste, 42'ye karşı 105 meclis çoğunluğu var. Bunun olmayacağını bile bile mecliste lüzumsuz yere enerji sarf etmek istemiyoruz ama ben her mecrada, bir şekilde Hitit güneşini kullanmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

"Belediye araçlarda ne kadar tasarrufa gidecek? Ankara Büyükşehir Belediyesinin net ne kadar borcu var?" sorusunu Yavaş, "Belediyenin 9,5 milyar borcu var. Şirketlerin toplam borcu 1 milyara yakın. Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz" diye yanıtladı.

"Belediyenin 12. katında göz retinası ile girilen bir odanın olduğu söylendi. Böyle bir oda gerçekten var mı?" sorusu üzerine Yavaş, şunları kaydetti:

"O, yanlış bir bilgi oldu. Olay şöyle gerçekleşti, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer belediye başkanlarıyla bize 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Asansörden inerken, parmak iziyle iniliyordu, yetkilendirmeyi ona göre ayarlamışlar. Benim parmak izi almadı. Tunç Bey 'niye almıyor?' diye baktı. Ben de dedim ki 'yüksek güvenlikli hatta 12. katta Melih Bey'in gözle girilen bir yeri olduğu söyleniyor ama henüz çıkma fırsatım olmadı' dedim. Bütün konuşma budur. Şöyle bir hatam oldu, halbuki 1,5 yıllık Mustafa Tuna dönemi vardı, böyle bir şey vardıysa bile Tuna döneminde mutlaka kaldırılmış olması gerekiyor o anda onu akıl edemedim. Tunç Bey, bunu televizyonda çıktığı zaman biraz daha farklı anlattı. Ben, bunun söylenmesini istemezdim. Çünkü, girilememiş denince bir zafiyet gözüktü".

"Belediyede sizi çok şaşırtan bir şey oldu mu?" sorusuna Yavaş, "Şunu söyleyebilirim, bir yerden 100 bin tane top çıktı. Dağıtacağız çaresi yok. Bayram geliyor, bayramda dağıtacağız." yanıtını verdi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Yavaş'ın açıklamalarından diğer satırbaşları şöyle:

- Umuyorum ki Cumhurbaşkanının Türkiye ittifakı sözleri gerçek olur. Biz de Ankaralıların hayrına olan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

- Maalesef şirketlerde direnç var. Genel kurul yapmak için imza istedik. Bazı genel müdürler vermedi yerlerine atama yaptık.

- Devri sabık yaratma niyetimiz yok. Sadece şirketlerin devredilmesinin istenmesinden dolayı sorun yaşanıyor. Mecliste ateşli biçimde tartışan bir meclis üyesinin bir şirkette danışman olduğu, bir başka şirkette yolsuzluktan hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

- Anfa’nın genel müdürü 25’inde reklam ihalesi açıyor. Böyle bir reklama ihtiyacı yok. 29’unda 40 gün sürmüş gibi kabul edişi yapılıyor. Seçimden önce cuma günü 1,5 milyon şirketin hesabına geçiyor. Verdik savcılığa böyle olaylar olursa Ankaralıların kuruşunun hesabını sorarız.

- (Belediyenin logosunun değişmesi) Hitit güneşi bu dönem zor. Mecliste çoğunluk bizde değil. Ama bütün ortamlarda kullanıyoruz.

- Meclis’te çok zorlayıcı olamıyorlar. Büyük yatırımlarda karar almamız gerekebilir. Canlı yayında gösteririz. Ama belediye başkanının da yetkileri fazla. Birçok belediye başkanı ihtiyacı olsa da yanıma gelmiyor.

- Toplam borç 9,5 milyar ama hiçbir yerde şikâyet etmedim. Dışarı giden gelirleri aldığımızda kaynak olacağını biliyorum. Tüm otoparkları belediye işletecek. Billboardları belediye alacak.

- İmar rantları konusunda 80 kadar dosya var. Her imar artışının yanına okul yapın denmiş. Ama ölçüleri belli değil. Verdiğiniz rant ne istediğiniz ne. Belediye kendi okul yapar.

- Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz. Sekreterlerin altında araba var müdürde yok. Belediyede 3 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Melih Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik ikisi geldi. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle.

- Belediye Meclisi’nin aleyhte kararlarını da mahkemeye götüreceğiz.

- Bir dönemde projeleri hayata geçireceğimizi düşünüyorum.

- Haziranda Polatlı’da çalıştay yapıp projeler konusunda herkese açık olacak. Proje yöneticileri ile çalışacağız.

- Hayvan hakları toplantısı yapacağız, herkesi davet edeceğiz. Projelere gönüllüleri katacağız.

- Retina ile açılan oda yanlış bilgi. Biz Tunç Soyer'le konuşurken 12. katta Melih Bey'in retina ile açılan odoası varmış dedim ama yanlış aktarıldı aktarılsın da istemezdim. Çünkü Mustafa Tuna dönemi de vardı. Tunç Bey de biraz farklı aktardı.

- Ortam dinlemesi falan varsa da bilgim yok

- Bir yerden 100 bin top çıktı. Buna şaşırdım. 100 bin. Dağıtacağız çaresi yok.

- İstanbul’u halledelim sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor. Son seçim iptalinden sonra artık bir şey diyemiyorum. Olursa da başımız üzerine. Biz işimize bakıyoruz. Arkamızda Ankaralılar var.

- Basının sorunlarını da biliyoruz.

- Yüksek motivasyon var Ekrem 'Bey'de. Ben Ekrem Bey'in kazanacağını düşünüyorum. Kızgınlıkla sandığa gitmeyecek AK Partililer var.

- İlk olarak bisiklet yolu projesini yapacağız.

- 2017'de tanesi 26 bin lira artı KDV ile toplan 32 milyon liralık yetişmiş ağaç alındığını tespit ettik.

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