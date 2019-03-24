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Mansur Yavaş'tan hologram miting

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Kuğulu Park'ta yapılan miting için kurulan sahneye yansıtılan hologram ile Ankaralılara seslendi. Mansur Yavaş, "Beka söz konusu olsa ben başta olmak üzere, buradaki topluluk, bu kadar vatansever insan devletimizin, milletimizin yanında yer almaz mı?" dedi.

Mansur Yavaş'tan hologram miting

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Kuğulu Park'ta yapılan miting için kurulan sahneye yansıtılan hologram ile Ankaralılara seslendi. Mansur Yavaş, "Beka söz konusu olsa ben başta olmak üzere, buradaki topluluk, bu kadar vatansever insan devletimizin, milletimizin yanında yer almaz mı?" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 09:35
Mansur Yavaş'tan hologram miting

Mansur Yavaş, Ankara'yı modern kent haline getirecek projeleri hayata geçireceklerini ancak projeleri ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre yapacaklarını söyledi.

Yavaş, Ankara'da 17 yıldır hükümetle aynı partiden olan bir yönetimin olduğunu hatırlatarak, buna rağmen hiçbir sorunun çözülemediğini savundu.

İktidar ile aynı partiden olmamasına karşılık Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin önemli işler yaptığına dikkati çeken Yavaş, "Beka söz konusu olsa ben başta olmak üzere buradaki topluluk, bu kadar vatansever insan devletimizin, milletimizin yanında yer almaz mı?" diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni proje ile Ankaralıların karşısına çıktıklarını ifade eden Yavaş, ulaşımda, turizmde, yeşil bir çevre için yapacakları birçok projenin olduğunu anlattı.

Yavaş, Ankara'ya proje yaparken, kimsenin bir kuruşunu boşa harcamayacaklarını ifade ederek, halkın içinde korumasız gezeceğini vurguladı.

Ankara'da halkın verdiği görevi yerine getirirken kimseyi ayrıştırmayacağının altını çizen Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlere yaptığımız hizmetler, sizlerden alınan vergilerle yapılıyor. Bunun için hiç kimseyi ayrıştıramayız. Herkese hizmet etmek zorundayız. 31 Mart akşamı açık farkla kazanacağız. Ama 'zafer kazandık' demeyeceğiz. Ankara'nın 5 yıllık verdiği görev olarak göreceğiz. Mutlu, huzurlu, katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz. Seçime az süre kaldı. Hep birlikte daha çok çalışarak kendimizi anlatmak suretiyle hep birlikte kazanacağız. Başarı hepimizin olacak."

Hologram mitingin bitiminin ardından Yavaş da Kuğulu Park'a gelerek hologram mitingini bir kez daha izledi.

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