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Mansur Yavaş'tan dev hamle, Halk Ekmek, ''Halk Market'' oluyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Halk Ekmek'i Halk Market'e dönüştüreceğini duyurdu.

Mansur Yavaş'tan dev hamle, Halk Ekmek, ''Halk Market'' oluyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Halk Ekmek'i Halk Market'e dönüştüreceğini duyurdu.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:07
Mansur Yavaş'tan dev hamle, Halk Ekmek, ''Halk Market'' oluyor

Sarıkaya, makamında sohbet ettiği Yavaş’ın yeni yapılanma modelini yazdı. Yavaş, “Halk Ekmek’tekiler baktım istifa etmiyorlar, ben de orayı Halk Market’e dönüştürme kararı aldım" dedi.

 Yavaş, şöyle devam etti: "Organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, konunun uzmanları konuştum. Ankara ekonomisini ayağa kaldırmak için bir anlamda kooperatifçiliği geliştireceğiz. Halk Ekmek büfelerini, kırsal kesimle işbirliği halinde, onların ürünlerinin satıldığı Halk Market zinciri yapabiliriz."

"81 MİLYONLUK PARK BAHÇE MALZEMESİ ALINMIŞ"

Depolarda alınıp çürümeye terk edilmiş çok sayıda malzemenin bulunduğunu belirten Yavaş, “81 milyonluk park bahçe malzemesi alınmış, bunun yüzde 50’si açık depolarda bekliyor. Şimdi üzerlerine çadır yaptırıyoruz, ihtiyacı olan yerlere yolluyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı kavşakları düzenleyerek trafik sorununu çözdüklerini belirten Yavaş, rögar kapakları sorununu çözmek için de yeni bir sistem belirlediklerini belirtti.

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı için...

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