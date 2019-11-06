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Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için hayata geçirdiği abonman kart uygulamasında 27 yaş kriteri kaldırıldı. Yaş sınırı, yalnızca açıköğretimde eğitimlerine devam edenler için uygulanacak.

Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciler için hayata geçirdiği abonman kart uygulamasında 27 yaş kriteri kaldırıldı. Yaş sınırı, yalnızca açıköğretimde eğitimlerine devam edenler için uygulanacak.

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:24
Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da öğrenci kartında yaş sınırlaması kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı sonrası öğrencilere abonman kart sistemi 20 Ekim’de hayata geçti. Öğrencilere 60 TL karşılığında 200 binişlik aylık abonman öğrenci kartı sağlayan uygulamada 27 olan yaş sınırı kaldırıldı.

Yavaş’ın yeni talimatı sonrası Başkent’te örgün eğitim sistemi (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve ikinci öğretim) içinde yer alan tüm öğrenciler EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro ve Teleferik hatlarında aylık indirimli abonman kartından yararlanabilecek. Açıköğretim öğrencilerinde ise yaş sınırı 27 yaş ve altı olarak devam edecek.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Yavaş, "Kıymetli öğrencilerim, Öğrenci Abonman İndirimli Kart uygulamamızda, örgün öğretim öğrencilerimiz için yaş sınırını kaldırdığımızı duyurmak isterim. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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