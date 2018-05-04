Manisfesto Nedir , Seçim Manifestosu Ne Demek (Erdoğan Pazar Günü Manifestoyu Açıklıyor)

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manifestoya Pazar günü başlayacaklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından manifesto kelimesi araştırılmaya başladı.

Manifesto kelime anlamı olarak bildiri manasına gelmektedir. Erdoğan yapacağı açıklamada yeni sistemin hangi değerler üzerine inşa edileceğini, kamuoyuna duyururacak.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Erdoğan gençlerin sorularını cevaplandırıyor.

Erdoğan siyasi atmosfer için ''sipariş milletvekillerinin çıkardığı Cumhurbaşkanı adayları ile yürümeyecek sizin istediklerinizle yürüyecek'' şeklinde konuştu. Erdoğan ittifak ve Cumhurbşkanlığı seçimi sürecine ilişkin ''Koreden gelirken gerekli çalışmaları arkadaşlarımla yolda yaptık, bu akşam nihai şeklini verip Pazar günü İstanbul il kongresinde manifestomuzu açıklayacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Gençlik Festivali kapsamında gençler ile biraraya geldi. Erdoğan gençlerin sorularını cevaplandırıyor.

''Seçme yaşı 18 seçilme yaşı 25'' diyen Erdoğan ''zor olan seçilmek değil seçmek'' dedi. Erdoğan bazı liderlerin ''ben Taksim meydanına dört ayaklı koysam seçtiririm'' dediğini hatırlattı.

''Biz kendimizi (siyasette bir noktaya gelmek için) 30'a kilitlemişitk fakat 30'a kilitlerken, biz siyaseti daha üniversite sıralarında parti çatısı altında yaşadık ve yaptık.

Bizim zamanımızda propaganda metodaları farklıydı, biz duvaralara afiş asardık. Anacığım beni balkonunda beklerdi ben afiş asmaktan gelirdim''şeklinde konuştu.

Erdoğan ittifak ve Cumhurbşkanlığı seçimi sürecine ilişkin ''Koreden gelirken gerekli çalışmaları arkadaşlarımla yolda yaptık, bu akşam nihai şeklini verip Pazar günü İstanbul il kongresinde manifestomuzu açıklayacağız.'' dedi.

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