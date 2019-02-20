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Mahmut Tanal: “Elektrik faturalarından dağıtım bedeli kaldırılsın”

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, elektrik abonelerinin üzerinde dağıtım bedelinin tamamen kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifi verdi. Tanal, “Her elektrik abonesinden tahsil edilen dağıtım bedeli, ödenen enerji tutarının yaklaşık yüzde 38’ine tekabül ediyor ve hiç de azımsanamayacak düzeyde. Üstelik tüketiciler izah edildiği üzere, aldıkları hizmet ile hiçbir ilgisi olmayan hayali kayıpları da sırtlanmaktadırlar. Temel ihtiyaç niteliğinde olan elektrik faturaları olabildiğince hafifletilmelidir ”dedi.

Mahmut Tanal: “Elektrik faturalarından dağıtım bedeli kaldırılsın”

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, elektrik abonelerinin üzerinde dağıtım bedelinin tamamen kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifi verdi. Tanal, “Her elektrik abonesinden tahsil edilen dağıtım bedeli, ödenen enerji tutarının yaklaşık yüzde 38’ine tekabül ediyor ve hiç de azımsanamayacak düzeyde. Üstelik tüketiciler izah edildiği üzere, aldıkları hizmet ile hiçbir ilgisi olmayan hayali kayıpları da sırtlanmaktadırlar. Temel ihtiyaç niteliğinde olan elektrik faturaları olabildiğince hafifletilmelidir ”dedi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
Mahmut Tanal: “Elektrik faturalarından dağıtım bedeli kaldırılsın”

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, elektrik abonelerinin üzerinde dağıtım bedelinin tamamen kaldırılmasına ilişkin Kanun Teklifi verdi. Tanal, “Her elektrik abonesinden tahsil edilen dağıtım bedeli, ödenen enerji tutarının yaklaşık yüzde 38’ine tekabül ediyor ve hiç de azımsanamayacak düzeyde. Üstelik tüketiciler izah edildiği üzere, aldıkları hizmet ile hiçbir ilgisi olmayan hayali kayıpları da sırtlanmaktadırlar. Temel ihtiyaç niteliğinde olan elektrik faturaları olabildiğince hafifletilmelidir ”dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Elektrik faturaları üzerinden alınan dağıtım bedellerinin kaldırılmasını teklif eden Tanal, şunları söyledi:

“Dağıtım şirketi gerçek kayıplar, hedef oranların altında kaldığında tüketiciden “hayali yani aslında var olmayan” bir kaybın bedelini fatura ederek tahsil etmektedir. Bu ödeme, hizmet karşılığında yapılmamakta ve sadece tüketiciden tahsil edilerek şirketin malvarlığına eklenmektedir. Üstelik hedef oranların belirlendiği Kurulda tüketiciler temsil edilmediği gibi, Kurulun görevleri arasında tüketici menfaatlerinin gözetilmesi şeklinde bir ilke de yer almamaktadır. Her elektrik abonesinden tahsil edilen dağıtım bedeli, ödenen enerji tutarının yaklaşık %38’ine tekabül etmekle hiç de azımsanamayacak düzeydedir. Üstelik tüketiciler izah edildiği üzere, aldıkları hizmet ile hiçbir ilgisi olmayan hayali kayıpları da sırtlanmaktadırlar. Üstelik 6446 sayılı kanuna getirilen geçici madde 20 düzenlemesi ile tüketicilerin bu konularda dava açma hakları da ellerinden alınmıştır. Bu durum da hukuk devletinin belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri ile bağdaşmaz. Kanunun geriye yürütülmesi ile yargıya başvurmuş kişilerin davaların düşürülmesine sebep olunmuştur. Adeta yasama ile yargının önü kapatılmıştır.  Bu sebeple elektrik abonelerinin üzerinde bir yük olan dağıtım bedelinin tamamen kaldırılması ile kişilerin bu kapsamda haklarını yargı yoluyla aramalarının önü açılarak, 2019 yılında temel ihtiyaç niteliğinde olan elektrik faturalarının olabildiğince hafifletilmesi hedeflenmiştir.” Tanal’ın Kanun Teklifi metni ise şöyle:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17. Maddesinin 6. Fıkrasının (ç) bendi ile aynı kanunun geçici 20. Maddesi kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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