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Mahkumların Beklediği Af Teklifi İçin Tarih Belli Oldu!

Cumhur ittifakı ortağı MHP'nin yeni af yasası teklifini Ekim ayında TBMM gündemine sunacağı iddia edildi.

Mahkumların Beklediği Af Teklifi İçin Tarih Belli Oldu!

Cumhur ittifakı ortağı MHP'nin yeni af yasası teklifini Ekim ayında TBMM gündemine sunacağı iddia edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:45
Mahkumların Beklediği Af Teklifi İçin Tarih Belli Oldu!

Atilla Güner'in sunduğu Akşam Postası programında aktarılan kulis bilgisine göre, MHP'nin af teklifinin ekimin ilk haftasında çıkması bekleniyor.

Seçim öncesi MHP ceza evlerinde indirim öngören bir teklif sunmuş ancak AK Parti tarafından uygun görülmemişti.

Ankara kulislerinden en son edinilen bilgilere göre ise, af teklifi ekim ayının ilk hastasında Meclis'le görüşülerek çıkacak.

Bilgiye göre, MHP 5 yıl ceza indirimi istiyor. Yani tahliyesine beş yıl olanların tahliye edilmesini ve infazın durdurulmasına dönük bir talebi var. AK Parti ise bunun 4 yıl olmasını istiyor. 

BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli binlerce mahkum ve mahkum ailesinin merakla beklediği ceza indirimi af yasasına ilişkin önemli yaptığı açıklamada "Yasa geldiği zaman bizim arkadaşlarımızın hazırlıklarını 49 milletvekili olarak önereceğiz. Çıkartma imkanını bulabilirsek çıkartacağız. Bulamazsak parlamentodaki partiler kendi aralarında uyum sağlasın çıkartsın diyeceğiz. Yol gösterici görevimizi yapacağız inşallah." demişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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