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Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'nin Açıklamalarına İlk Yorum

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonuçlar ve Muharrem İnce ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

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Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'nin Açıklamalarına İlk Yorum

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonuçlar ve Muharrem İnce ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:33
Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'nin Açıklamalarına İlk Yorum

CNN Türk canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ünal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün yaptığı açıklamalara değindi ve yaptığı değerlendirmede, "Muharrem İnce'nin bugünkü tavrını takdir etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin bugün gündüz saatlerinde yaptığı açıklamalarına değinen Parti Sözcüsü Mahir  Ünal, "Cumhurbaşkanımız hem belediye başkanlığı hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde her zaman kucağını açtı, elini uzattı ama takdir edersiniz ki sıkılı yumrukla tokalaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLAYACAĞIZ

Seçim sonrası yapacakları ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimin sonuçlarıyla ilgili oturacağız, kampanya ile ilgili Genel Başkanımıza bir rapor hazırlayacağız. Seçmen bize ne dedi? Hangi mesajları verdi? Diğer siyasi partilerin pozisyonuna dair çok ciddi çalışmalar yapacağız ve bunun sonucunda da kendi pozisyonumuzu belirleyeceğiz."

BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Mahir Ünal'ın yanı sıra Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Muharrem İnce'nin açıklamaları hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım. Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti'yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor."

Muharrem İnce bugün saat 12.00'da basın açıklaması yapmıştı. İnce, "Seçim sonuçlarını kabul ediyorum. Kaybetmişseniz, kaybetmişsinizdir. Bunu kabul etmek gerekir. Yarışa girerken her sonucu kabul edebilmek gerekiyor." demişti.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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Mahir ÜnalMuharrem InceSon Dakika
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