Maaşlara Kriz Zammı Teklifi!

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK), Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelerek toplandı.

Toplantıdan sonra açıklamada bulunan İYİ Partili Paçacı, konuşmasına 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

İktidarın, Türkiye'yi yaşadığı ekonomik krizden çıkarmak için uzun vadeli bir stratejiler yerine, günü kurtarmaya, yerel seçimleri kotarmaya yönelik geçici önlemler aldığını savunan Paçacı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"nın "ekonomik çöküşün sonuçlarını erteleme adımları" olduğu öne sürdü.

Enflasyonu düşürmek için "gönder zabıtayı, ver talimatı" formülünün uygulandığını ifade eden Paçacı, zabıtalar aracılığıyla fiyat kontrolleri yapılmasını, iş adamlarına "fiyatları düşürün" talimatı verilmesini eleştiren açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili Paçacı, ekonomik krizle mücadele için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınmasını, piyasaların güvendiği bir ekonomistin bu göreve getirilmesini, ekonomi bürokrasisinin liyakat esasına göre şekillendirilmeini ve "ekonomiye müdahale edilmeyeceği"nin açıklanmasını istedi.

Bu süreçte, sivil toplum kuruluşlarının, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odalarının, TOBB'un yöneticilerinin sustuğunu ifade eden Paçacı, "Kendi üyelerinizin problemlerini ortaya koymaktan aciz misiniz, korkuyor musunuz?" sorusuna cevap verilmesini istedi.

TASARRUF YALANI

Enflasyonla mücadelede başarılı olunması için devletin tasarruf içine girmesini, israf ve aşırı lüks tüketimden vazgeçmesini isteyen Paçacı, tarihte eşi benzeri görülmemiş israf ekonomisinden vazgeçilmeden, halkı tasarruf yapıyoruz yalanına inanmanın bir hayal ürünü olduğunu söyledi.

Gelecek günlerde vatandaşa yansıyan hayat pahalılığının daha da artacağını, temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışlarının, dar gelirli vatandaşları açlık sınırına getirdiğini ifade eden Paçacı, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Dar gelirli aileler kriz öncesinde dahi kırmızı eti rüyasında görüyor iken, bugün fakir fukara el kadar tavuk eti bile alamaz duruma gelmiştir. Pazardaki meyve sebzeye uzaktan bakmaktadır. Un, şeker, pirinç, bulgur, nohut gibi zorunlu gıda maddeleri lüks tüketim haline gelmiştir. Bugün itibari ile iktidarın birinci önceliği sabit geliri olan çalışanlarımızın ücretlerinde iyileştirmeler yapmak, maaşlarına acilen kriz zammı vermek olmalıdır. Kış şartları sertleştikçe, artan doğal gaz ve elektrik maliyetleri ile birlikte artık asgari ücretle geçim şansı kalmamıştır. Her tarafa talimatlar yağdıran Sayın Erdoğan, kış şartlarında vatandaşa bir hayır yapmak istiyorsanız, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını da bir zahmet % 10 indiriverin."

"İÇİMİZİ SIZLATAN BİR DURUM"



İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, açıklamalardan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili konunun TBMM'de olduğu"nun hatırlatıldığı Paçacı, konuyu yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

"Gazi Hastanesi'nde zorunlu ameliyatlar dışındaki ameliyatların yapılmaması talimatının verildiği" iddialarının sorulduğu Paçacı, "Bir taraftan saraylar inşa edilirken, öteki tarafta tedavi bekleyen hastalarımız ile ilgili tasarruf yapılması, maalesef içimizi sızlatan bir durumdur." cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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