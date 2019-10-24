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Maaşını Alamayan 500 İşçi Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü Eskişehirde maaşını alamayan 500 işçiyi meclis gündemine taşıdı.

Maaşını Alamayan 500 İşçi Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü Eskişehirde maaşını alamayan 500 işçiyi meclis gündemine taşıdı.

24 Ekim 2019 Perşembe 19:00
Maaşını Alamayan 500 İşçi Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü Eskişehirde maaşını alamayan 500 işçiyi meclis gündemine taşıdı.

Jale Nur Süllü'nün meclis konuması şöyle;

 Eskişehir'de beş aydır maaşını alamayan 500 işçi, iki günlük açlık grevi ardından bu sabah basın açıklaması sırasında polisin biber gazlı saldırısına uğradı. 29 işçimiz gözaltına alınırken Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve işçilerimiz hastanelerde. Haklarını arayan emekçilerimize yapılan bu müdahale kabul edilemez. 2009 yılında TMSF tarafından el konulan ve hatalı yönetimiyle zarar eden şirketler, borç yüküyle haziran ayında Zeytinoğlu Holdinge geri iade edilmişti. İşçiler işlerine geri dönebilmek için Sayın Cumhurbaşkanı ve TMSF'ye seslerini duyurmak istiyor: "Dev fabrikalarınız var, holdingsiniz. Ne olur yanınıza 5-10 işsiz insanı alsanız." diyerek istihdam yaratmak için sanayicilere seslenen Sayın Cumhurbaşkanı ve TMSF, emekçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için gereğini yapmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak işçilerin haklı mücadelesinin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz.

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