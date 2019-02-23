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Lütfü Türkkan: Erdoğan her Üniversiteyi Kendi Kurdu Zannediyor!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde kullandığı sözlere değindi. "Erdoğan her üniversiteyi kendi kurdu zannediyor" diyen Türkkan Üniversitelerin kuruluş tarihlerini de açıkladı.

Lütfü Türkkan: Erdoğan her Üniversiteyi Kendi Kurdu Zannediyor!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde kullandığı sözlere değindi. "Erdoğan her üniversiteyi kendi kurdu zannediyor" diyen Türkkan Üniversitelerin kuruluş tarihlerini de açıkladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:10
Lütfü Türkkan: Erdoğan her Üniversiteyi Kendi Kurdu Zannediyor!

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde kullandığı sözlere değindi. "Erdoğan her üniversiteyi kendi kurdu zannediyor" diyen Türkkan Üniversitelerin kuruluş tarihlerini de açıkladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Genel Kurul'daki konuşması şöyle;

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan gittiği her ilde ayrı bir gafa imza atmaya devam ediyor. Bu sıralarda üniversitelere takılmış durumda. Her üniversiteyi kendisinin kurduğunu zannediyor. Afyonkarahisar'da 1974'te kurulan üniversiteyi "Biz kurduk." dedi. Sivas'a gittiğinde "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini de biz kurduk. Bizden önce Sivas'ta üniversite var mıydı? Yoktu." dedi ama Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluş tarihi de 9 Şubat 1974 olarak kayıtlarda mevcut. Zonguldak mitinginde ise 1992'de kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesini de kendi hükûmetlerinin kurduğunu söyledi. Bugünse Denizli ve Manisa'da olacak. Şimdiden Sayın Cumhurbaşkanını, hem Denizli hem de Manisa halkını uyarıyorum: Denizli Pamukkale Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 1992 yılında kuruldu.

Ayrıca, Mersin ili Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 işçimizin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunu öğrendik. İşçilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Son olarak size dünyanın geldiği noktayı göstermek için bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz dönemde Ay'ın karanlık yüzüne iniş yapmayı başaran Çin Uzay Teknolojisi Akademisi Dünya'nın yörüngesine bir güneş enerjisi santrali kurup topladığı enerjiyi Dünya'ya göndermeyi planlıyor. Böylece uzaydan temiz enerji elde edilmesi bekleniyor.

Dünya bunlarla uğraşırken biz tanzim kuyruğu sırasına giriyor, poşet fiyatlarını tartışıyoruz. Şunu anlamalıyız ki bu devirde artık güçlü olmak bilim ve teknolojide ilerlemek demektir. "Teknolojiyle uğraşırsanız kafayı yersiniz." diyen devlet adamlarıyla yol alınamayacağı da artık anlaşılmalıdır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.02.2019 00:18
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lütfü türkkan erdoğan her üniversiteyi kendi kurdu zannediyor
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