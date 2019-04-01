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Liderlerin Memleketlerinde Hangi Partiler Kazandı?

31 Mart Yerel Seçimleri Hemen Hemen Tüm Ülkede Sonuçlandı! Peki Liderlerin Memleketlerinde Hangi Partiler Kazandı? İşte Detaylar!

Liderlerin Memleketlerinde Hangi Partiler Kazandı?

31 Mart Yerel Seçimleri Hemen Hemen Tüm Ülkede Sonuçlandı! Peki Liderlerin Memleketlerinde Hangi Partiler Kazandı? İşte Detaylar!

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:24
Liderlerin Memleketlerinde Hangi Partiler Kazandı?

31 Mart yerel seçimleri büyük sürprizlerle sonuçlanmak üzere. İstanbul’da halen iki aday da kazandım dese de Yüksek Seçim Kurulundan yapılacak son duyuru beklenecek gibi görünüyor. Peki bu seçimde liderlerin memleketlerinde kimler kazandı? İşte detaylar!

Rize: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’de Ak Parti ciddi bir farkla kazandı. %72,20 oy oranıyla Rahmi Metin Rize Belediye Başkanı oldu.

Tunceli: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun memleketi Tunceli büyük bir sürprizle tercihini “Komünist Başkan” olarak adlandırılan Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan yana kullandı. Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Maçoğlu HDP ile girdiği yarıştan zaferle ayrıldı.

Osmaniye: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de ise yine partisi kazandı. Mevcut başkan Kadir Kara oyların %54’ünü alarak tekrar bakan oldu.

Kocaeli: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in memleketi Kocaeli’nde seçimin galibi açık ara Ak Parti oldu. Oyların %55,31’ini alan Tahir Büyükakın belediye başkanı seçildi.

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