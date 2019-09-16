LGS için Araştırma Komisyonu İstedi!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, “17 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde liselere giriş sistemi; LGS, OKS, SBS, ÇOKLU SBS, TEOG ve yeniden LGS adlarıyla defalarca değiştirilmiştir. 2017 yılından bu yana liselere giriş sisteminde yeni bir model uygulanmaya başlanmıştır. Yeni modelin uygulanmaya başlanması da çocuklarımızın açıkta kalmasına engel olamamıştır. Binlerce çocuğumuzun istedikleri lise türlerine kayıt yaptıramamaları sonucunda Açık Liseye gitmek zorunda kaldıkları da tüm kamuoyu tarafından görülmektedir.Ayrıca; 4+4+4 eğitim modelinin uygulanmaya başlandığı yıl (2012-2013 eğitim öğretim yılı), okula başlama yaşının 60 aya çekilmesi sonucunda, 60-66 aylık 135 bin 548, 66-69 aylık 280 bin 643, 69-80 aylık 1 milyon 454 bin 514, toplamda ise 1 milyon 870 bin 705 öğrenci ilkokula başlamıştır” ifadesini kullandı. Önergenin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

LİSELERE GİRİŞTE ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 54 ARTACAK

“2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan öğrenciler bu yıl 8. sınıfa geçmişlerdir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında 8. sınıfı başarıyla tamamlayan 1 milyon 210 bin 112 öğrenci bulunmaktadır. 2019 Liselere Geçiş Sınavına 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurmuş, sınava başvuran öğrencilerden 1 milyon 29 bin 555’i (% 95,86) sınava katılmıştır.2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayan 1 milyon 870 bin 705 öğrencinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8. sınıf olduğu göz önüne alındığında, geçen yıla göre yüzde 54’lük bir artış söz konusu olacaktır. Bu artış nedeniyle sınavla öğrenci alacak okullara her zamankinden çok daha fazla talep gerçekleşecektir. Bu nedenle de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara girme olasılığı azalacaktır. Ayrıca 2020-2021 eğitim öğretim yılında, lise 1 seviyesinde öğrenci sayısı her zamankinden yüzde 54 fazla olacaktır. Bu durum da genel ortaöğretim verileri baz alındığında liselerde yaklaşık 31.428 dersliğe ve binlerce öğretmen ihtiyaç duyulacaktır. Ayrıca sınavla öğrenci alan liselerin hazırlık sınıfı açmaları halinde bu derslik ve öğretmen ihtiyacı daha da artacaktır.

İSTİSNAİ KADRODAN KAÇ KİŞİ MEMUR OLDU

2020-2021 eğitim öğretim yılında liselerde öğrenci sayılarının yüzde 54 oranında artacağı bilinirken Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaya çıkan bu soruna ilişkin bugüne kadar herhangi bir tedbir alınmadığı görülmektedir. Bakanlığınızın mevcut uygulamaları ile öğrenci sayısındaki bu artış sonrasında ortaya çıkacak sorunların çözülebileceği de görülmemektedir.Başta 2020-2021 eğitim öğretim yılında liselerde öğrenci sayı artışını karşılayabilmek amacıyla alınacak önlemlerin tespit edilmesi ve liselere giriş sisteminde yaşanan ve yaşanacak sorunların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105.maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini arz ve talep ederiz.”

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