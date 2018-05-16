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'Laiklik Elden Gidiyor' Diyen Amca Hakkında Yeni Gelişme !

Geçtiğimiz gün sokak röportajında ortaya çıkan ve kullandığı sözlerle sosyal medyanın gündeminde oturan Süleyman Çakır'a AK Parti sahip çıktı.

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'Laiklik Elden Gidiyor' Diyen Amca Hakkında Yeni Gelişme !

Geçtiğimiz gün sokak röportajında ortaya çıkan ve kullandığı sözlerle sosyal medyanın gündeminde oturan Süleyman Çakır'a AK Parti sahip çıktı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:20
'Laiklik Elden Gidiyor' Diyen Amca Hakkında Yeni Gelişme !

Son günlerde sosyal medyanın gündem konusu olan Süleyman Çakır hakkında flaş gelişme !

Verdiği sokak röportajında sosyal medyayı sallayan sokak röportajında 'Laiklik elden gidiyor', 'İltica geliyor' ve '155'i ararım, içeri aldırırım. Biz burada kürtaj yapıyoruz' sözleriyle gündeme gelen Süleyman Çakır isimli vatandaş hakkında flaş gelişme yaşandı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı.

AK Parti Üsküdar İlçe Örgütü, Süleyman Çakır'a destek verdiklerini duyurarak, şu ifadeleri kullandı 'Cumhurbaşkanımızı ve partimizi savunduğu için sosyal medyada linç edilen Süleyman Çakır'a partimiz sahip çıktı. Tehdit edilen vatandaşımızı, İlçe Başkanımız Adem Kaan Pehlivan makamında ağırladı. Teşkilatımızın avukatları gerekli hukuki süreci başlattı ve sürecin takipçisi olacak' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman çakırHaberLaiklik Elden GidiyorAk Parti
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Kpss maduru 53 dakika önce

Işsiz olana da sahip cıksana. hırsız icin katıl icin sapıklar icin de hukuk sureci baslatsanuza

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