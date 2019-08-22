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KYK yurtlarının ücretsiz olmasına ilişkin yasa teklifi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması için kanun teklifi verdi. Son olarak KYK yurtlarına yüzde 20’ye yakın zam yapıldığını vurgulayan Budak, “Enflasyon ve işsizliğin dizginlenemediği mevcut ekonomik koşullarda, kamu işçilerine yüzde 8, memurlara ise yüzde 4 zam teklif edildiği bir ortamda KYK yurtlarına yapılan yaklaşık 20’lik zam insafsızlıktır. Eğitimin en temel sosyal haklardan biri olması nedeniyle üniversiteli gençlerimize destek olmak devletin sorumluluklarındandır. Bu nedenle KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizden ücret alınmaması gerekiyor” dedi.

KYK yurtlarının ücretsiz olmasına ilişkin yasa teklifi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması için kanun teklifi verdi. Son olarak KYK yurtlarına yüzde 20’ye yakın zam yapıldığını vurgulayan Budak, “Enflasyon ve işsizliğin dizginlenemediği mevcut ekonomik koşullarda, kamu işçilerine yüzde 8, memurlara ise yüzde 4 zam teklif edildiği bir ortamda KYK yurtlarına yapılan yaklaşık 20’lik zam insafsızlıktır. Eğitimin en temel sosyal haklardan biri olması nedeniyle üniversiteli gençlerimize destek olmak devletin sorumluluklarındandır. Bu nedenle KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizden ücret alınmaması gerekiyor” dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:20
KYK yurtlarının ücretsiz olmasına ilişkin yasa teklifi

Konuya ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunan Budak, son dönem izlenen yanlış politikalar sonucunda en temel haklardan biri olan eğitim hakkının bir ayrıcalık ve eşitsizlik konusu olduğuna dikkat çekti. Üniversite öğrencilerinin ailelerinden aldıkları desteklerle öğrenimlerini sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Budak, teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ülkemizde üniversiteyi farklı şehirlerde okuyacak olan her öğrencinin ve ailesinin yaşadığı en büyük sıkıntıların başında barınma sorunu gelmektedir. Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) açıkladığı 2019 yerleştirme sonuçları raporuna göre üniversitelerdeki doluluk oranı yüzde 90’ı aşmış, her 100 adaydan 81’i üniversiteli olmuş, Türkiye’deki üniversiteli öğrenci sayısı 7,5 milyonu bulmuştur. Bu sayının her geçen yıl artıyor olması beraberinde barınma sorununu da getirmektedir.

Anayasa’nın 42’nci maddesi “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlığı altında “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne yer vermiştir. Yüksek öğrenime adil bir şekilde erişilmesini sağlayacak tedbirleri almak birincil olarak devletin yükümlülüğüdür. Üniversite öğrencilerinin eğitim hakkına adil bir şekilde erişim sağlaması ve barınmalarının ücretsiz olması da bir açıdan sosyal devlet ilkesinin gereğidir.

Öte yandan ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, üniversiteye öğrenci gönderen aileleri maddi açıdan büyük sıkıntıya sokmaktadır. Kamu işçilerine yüzde 8, memurlara ise yüzde 4 zam teklif edildiği bir ortamda KYK yurtlarına 2019 yılı itibariyle yüzde 20’ye yakın zam yapılmış, zammın ardından, en düşük 168 TL olan yurt ücretleri 200 TL’ye ulaşmıştır. Aynı zamanda yurt kayıtları için alınan en düşük güvence bedeli de 224 TL’den 273 TL’ye yükseltilmiştir. Bu ekonomik koşullar altında pek çok üniversite öğrencisinin barınamadıkları için okullarını bırakmak zorunda oldukları da geçmiş örneklerde görülmektedir.

Özetle Anayasa’da yer alan sosyal devlet ilkesine göre yüksek öğrenim öğrencilerine destek vermek ve eğitim almalarını kolaylaştırmak adına yurt ücretlerini kaldırmak, ülkemizin geleceği adına devletimizin üstleneceği bir sorumluluk olmalıdır.”

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Anahtar Kelimeler:
kyk yurtlarının ücretsiz olmasına ilişkin yasa teklifi
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