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KYK Kredi Borcu Silinir mi? Yeniden Gündemde!

Milyonlarca lisans ve lisansüstü öğrencisinin dört gözle beklediği 'Yükseköğrenim Kurumu Kredi Borçlarının Silinmesi'yle ilgili düzenleme yeniden gündemde, eğer teklif Meclis’te kabul edilirse borçlar silinecek. Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber merak edilenlere ışık tuttu.

KYK Kredi Borcu Silinir mi? Yeniden Gündemde!

Milyonlarca lisans ve lisansüstü öğrencisinin dört gözle beklediği 'Yükseköğrenim Kurumu Kredi Borçlarının Silinmesi'yle ilgili düzenleme yeniden gündemde, eğer teklif Meclis’te kabul edilirse borçlar silinecek. Buket Aydın'la Kanal D Ana Haber merak edilenlere ışık tuttu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 20:50
KYK Kredi Borcu Silinir mi? Yeniden Gündemde!

Kanal D Ana Haber bülteninde bugün yayımlanan haberde, KYK borçlarına dikkatler çekildi. Üniveriste mezunu yüz binlerce gencin büyük bir merakla KYK borçlarının silinmesi ile ilgili SGK uzmanı Özgür Kaya, bu borçların silinebileceğini söyledi.

Kaya, Kanal D'ye yaptığı açıklamada, "KYK ile ilgili borçların tamamen silinmesi söz konusu olabilir, çünkü bu devletin kendi alacağıdır." dedi. 

BORÇLARIN SİLİNMESİ İÇİN DÜZENLEME YENİDEN GÜNDEMDE

KYK borçlarının silinmesi için düzenlemenin yeniden gündeme aldığını aktaran haberde, eğer düzenleme gerçekleşirse borçların silinebileceğine yer verildi. 

EĞER BORÇLAR SİLİNMEZSE SON 3 GÜN

Yapılan açıklamanın devamında ise, KYK borçlarının silinmemesi durumunda borçların ödenmesi için son 3 gün kaldığına yer verildi. Yapılandırmadan faydalanan vatandaşların 31 Ocak'a kadar borçlarını ödemesi durumunda yapılandırması bozulmayacak. 

BAKANLAR KURULU KARARA BAĞLAYACAK

SGK Uzmanı Özgür Kaya, açıklamasının devamında, bu hafta sonu Bakanlar Kurulu 'nun bunu değerlendireceğini ve KYK 'larla ilgili borçların tasviyesini gündeme alacaklarını söyledi. 

Kaynaklar; Hürriyet Gazetesi - Kanal D

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 28.01.2019 21:51
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Kıvırcık 2 saat önce

Kyk borçları silinirse ben de Ödemiş olduğum borçları devletten isterim

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Mezun 2 saat önce

Devlet suriyelilere yardım etmekten öldü bitti bari bizim de kredileri silsin zaten atama yok nasıl ödeyelim

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Burak 2 saat önce

Akp kabul eder mi bunu ya paragöz bir hükümet

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Orkun 2 saat önce

Vatanın evlatlarını borçlandırmayın bırakın artık. Evlenemeyen, sigortalı işe giremeyen gençler bunalımda!

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Merve 2 saat önce

Eger borclar bi silinsin tum oylar onlara..

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. 2 saat önce

Neden önlisans yok ön lisanslıların hepsi milyarder mi ?

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İlhami 51 dakika önce

İster silsinler ister silmesinler bana bir iş vermedikleri sürece ne öderim nede ödeyecek gücüm var en kötüsü cezası neyse yatarız zaten alım gücüde kalmadı mantıklısı hapis

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Tunahan 11 dakika önce

Silinsin lutfen

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