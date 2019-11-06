"KYK Borcunu Ödeyemenler 5 Milyon'u, Ödeyeyemeyenler İçinde İşsizlik ise %25'i Aşmış Durumda"

HDP Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan OLUÇ, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de söz alarak KYK borcu olanların sayısının 5 milyonu geçtiğini, borcunu ödeyemeyenler arasında işsizlik oranının ise %25'i aştığını belirtti.

Oluç'un TBMM'deki konuşması şöyle;

Uluslararası akademik alanda Türkiye'nin üniversitelerinin düştüğü durum da ne yazık ki YÖK'ün müsebbibi olduğu bir konudur çünkü YÖK'teki eleştirel ve bilimsel anlayışın gelişmemesi, uluslararası alanda akademik üniversitelerde de verimli ürün yaratılmasını engellemektedir. Bu durumda, bir kez daha, yıllar sonra -1981'den bugüne kadar- YÖK'e karşı bir mücadele sürdürüldü, özgür ve özerk üniversiteler mücadelesiydi, özgür, bilimsel ve akademik çalışmalar mücadelesiydi; üniversitelerin niteliğini, bilimsel eğitimin kalitesini artırma mücadelesiydi. Elbette ki bu mücadele bundan sonra da sürecek.

Üniversitelerden söz edince, elbette ki üniversitede okuyanların sorunları üzerine de bir iki cümle söylemek istiyorum. Bugün üniversiteden mezun olup da KHK borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaşmış vaziyette.

280 bin üniversite mezunu hakkındaysa yasal işlem başlatılmış vaziyette; yani, "yasal işlem" dediğimiz de, e-haciz, ödenmemesi durumunda icra işlemi yapılıyor. Öğreniminin sona ermesinin ardından ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,4 oranında gecikme faizi uygulanıyor; bu nedenle, geciken borcun, alınan kredinin 2 ya da 3 katına çıktığı zamanlar da oluyor.

Bugün gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 25'i aşmış vaziyette; son derece vahim bir tablo. Elbette Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı "Efendim, işsizlik olabilir. Her üniversite mezunu, iş sahibi olacak diye bir şey yok." demişti ama her 4 öğrenciden, gençten 1'isinin işsiz olması gerçekten vahim bir tablo olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde TÜİK, enflasyon oranını açıkladı. Bu verilere göre ekim ayında 418 tüketim maddesinden 289'unun fiyatında artış olduğu görünüyor.

Şimdi, TÜİK rakamlarına göre aylık enflasyon 8,55 gözüküyor. Açıklanan enflasyon rakamları bir kez daha gösteriyor ki TÜİK'te kalem kimin elindeyse -yani iktidarın- hükmü de o belirliyor. Bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Enflasyon rakamları ne olursa olsun sokağın enflasyonunun, gerçek enflasyonun, hayat pahalılığının yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir aralıkta cereyan ettiğini aslında herkes biliyor. Tüketici Fiyat Endeksi'nin Ekim 2019 rakamlarında ana harcama gruplarına batığımızda, örneğin gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 22 görünüyor, konutta yüzde 15,8 görünüyor, ev eşyasında yüzde 23'e ulaşmış vaziyette, sağlıkta yüzde 18 civarında, ulaştırmada yüzde 11 gözüküyor. Sadece bu veriler bile aslında sokaktaki hayat pahalılığının TÜİK'in açıkladığı rakamla alakası olmadığını bir kez daha gösteriyor. Zaten on iki aylık ortalamalara göre de baktığımızda enflasyon oranı yüzde 16,81 gözüküyor.

Son bir yılda elektriğe toplamda yüzde 60,9; doğal gaza yüzde 52; akaryakıta yüzde 30; gıdaya yüzde 50; beyaz ete yüzde 40; süte ise yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bu gerçekler, açıklanan enflasyon rakamının hayatla hiçbir alakasının olmadığını gösteriyor.

Şimdi, bir başka konu da -son olarak ona değinmek istiyorum- bu enflasyon rakamlarının ne kadar masabaşında ayarlandığını gösteren bir konudur. Yeniden değerleme oranı belirlendi 2020 için. 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere dava açma ücretleri, emlak vergisi, trafik harcı, cezası, pasaport harçları gibi birçok kalem yüzde 22,58 zamla karşı karşıya kaldı.

Şimdi, bu zamlar bile -bu zamlar ki toplumun büyük kısmını etkileyecek zamlar, yaşamını zorlaştıracak olan oranlardır- bu oran bile aslında resmî olarak TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçek olmadığını gösteren bir veridir.

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