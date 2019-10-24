KYK Borcu Olanlar Dikkat! Yasal İşlem Başlatılıyor! Haydar Akar'dan KYK Borcu Kanun Teklifi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Haydar Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne KYK Borçlarının affedilmesi ile ilgili kanun teklifi verdi. İşte detaylar...

KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ

Ülkemizde her yıl yüzbinlerde öğrencimiz Yüksek Öğrenim sürelerince Kredi Yurtlar Kurumunca verilen katkı ve öğrenim kredilerini kullanmakta ve bu kredi borçlan ile mezun olmaktadır.

Öğrencilerin borçlarını mezuniyetlerden 2 yıl sonra ödemesi gerekmekte, ödeyememeleri halinde aylık %1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır. İşsizlik oranının çok yüksek olduğu ülkemizde her yıl artarak devam eden Üniversite mezunlannda ki işsizlik endişe verici boyutlara ulaşmıştır.

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsizlik son bir yılda genç kadınlarda yüzde 86 artarken genç erkeklerde yüzde 75 artmış, Lisans mezunlan arasında işsiz sayısıysa yüzde 112 artış göstermiştir. Sayılan 1 Milyon 100 Bin'i aşan Üniversite mezunu işsizler 4 Milyonu aşan işsiz sayısının büyük oranmı oluşturmakta bu rakam ile 55'ilin de nüfusundan fazla olduklarmı göstermektedir.

2017 yılında öğrenim kredisi kullanan 1 Milyon 156 Bin 832 öğrenciden 239 bin 732'sinin kredi borcunu zamanında ödeyemediği, katkı kredisi kullanan 388 bin 225 öğrencinin ise 106 bin'inin kredi borcunu ödeyemediği saptanmıştır. Bu oranlar da göstermektedir ki öğrencilerin yüzde 70'i almış olduklan kredileri ödeyememekte işsiz kalan gençlerimiz bir de almış oldukları krediler sonrası faiz ile birlikte büyük bir borcun altına girmek durumunda kalmaktadır. Öyle ki aldığı kredi tutan 10 Bin, 15 Bin TL olan bu gençlerimiz bir yandan iş ararken bir yandan da faiz borçlan ile birlikte 20 Bin,30 Bin TL gibi rakamlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Sadece 2017 yılında öğrenim kredisi alan 239 bin 97 öğrencinin 2 Milyar 77 Milyon 61 Bin lira, katkı kredisi alan 106 bin 805 öğrencinin 18 Milyon 950 TL borcu bulunmakta sonuç olarakta bu öğrencilerin 342 bininin borçlannı ödeyemediği görülmektedir. Anayasamızda da belirtildiği üzere Eğitim ve Öğretim Devletin başta gelen ödevlerinden sayılmakta Devlet maddi imkanlardan yoksun öğrencileri en yüksek öğrenim derecelerine çıkmalarmı sağlamak amacıyla gerekli yardımlan yapar' demektedir.

Son olarak basında da yer alan haberlere göre Kredi Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alıp borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaştığı, borç vadesi dolan 280 bin kişi hakkında yasal işlem başlatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirildiği görülmektedir. Sonuç olarak Kanun Teklifi ile Yüksek Öğrenim eğitimini tamamlayarak hayata yeni atılan gençlerimizin öğrenim ve katkı kredisi borçlarının silinerek, bir nebze de olsa rahatlamalan ve geleceğe umutla bakmalannın sağlanması amaçlanmaktadır.





351 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM VE KREDİ YURTLAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 16/08/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu'nun 16. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yükseköğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlilikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca öğrenim kredisi karşılıksız olarak verir." Madde 2- - 16/08/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu'nun 16. Maddesi aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

" Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle öğrenim kredisi alan öğrencilerle geçmişe dönük kredi borcu olan kişilerin bu borçları başka bir işleme gerek kalmaksızın faizleri ile beraber silinir. Kredi borçlarına ilişkin daha önce yapmış oldukları ödemeler iade edilmez.

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükmünü Cumurbaşkanı yürütür.

