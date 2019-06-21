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“KYK borçları silinsin”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) alınan öğrenim kredisi borçlarının silinmesini istedi.

“KYK borçları silinsin”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) alınan öğrenim kredisi borçlarının silinmesini istedi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:31
“KYK borçları silinsin”

Sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Dr. Şevkin, milyonlarca üniversite mezununun işsiz olduğunu, iş bulamayan üniversite mezunlarının eğitimlerinin ardından bir de Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldıkları öğrenim kredisi borçları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti.

GENÇLER KABUS YAŞIYOR!

Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarının kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşadığına dikkat çeken Dr. Şevkin, “Dört üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçiyor. Gelin; iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK sorununu çözelim ve sosyal devlet ilkesinden hareketle bu borçları silelim” diye konuştu.

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kyk borçları silinsin
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