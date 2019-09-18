“KYK borçları silinsin” 5 milyon kişi KYK borcunu ödeyemiyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) üniversite mezunu işsizlerin yaşadığı travmayı da göz önüne alarak Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu’nda değişiklik yapılması için harekete geçmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, 16.08.1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’na eklenecek geçici madde ile öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçlarının silinebileceğini belirtti.



4 ÜNİVERSİTE MEZUNUNDAN EN AZ BİRİ İŞSİZ!

Bilindiği gibi milyonlarca üniversite mezununun işsiz olduğuna dikkat çeken, iş bulamayan üniversite mezunlarının eğitimlerinin ardından bir de Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldıkları kredi borçları nedeniyle mağduriyet yaşadığına işaret eden Dr. Şevkin, kanun teklifinde şu gerekçelere yer verdi:

“Üniversite öğreniminin ardından uzun süre işsizlik yaşayan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağdur olan üniversite mezunlarımız kredi borçları nedeniyle adeta kabus yaşıyor. 4 üniversite mezunu gençten en az birinin işsiz olduğu göz önüne alındığında işsiz üniversite mezunu sayısı 1 milyonu geçmektedir.



5 MİLYONA ULAŞTI!

TÜİK’in açıkladığı 2019 iş gücü istatistiklerine göre, genç işsizlik oranı yüzde 18,6'dan yüzde 26,7’e yükselirken, Türkiye’de son 10 yılda öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşmıştır. Borcunu ödeyemeyen 280 bin üniversite mezununa karşı yasal işlem yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildiği anlaşılmıştır. Kanun Teklifimiz, iş kaygısı taşıyan, aile kurma telaşı yaşayan ve ağır ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda kalan üniversite mezunlarının KYK borçlarının silinerek, sorunun çözümüne yöneliktir.”



CHP’li Dr. Şevkin’in hazırladığı teklif şöyle:



“YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişilerin borçları silinir. Kredi borçlarına ilişkin daha önce yaptığı ödemeler iade edilmez.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

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