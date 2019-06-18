KYK Borçları Silinecek mi? İYİ Parti'den KYK Soru Önergesi!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, milyonlarca öğrenciyi ve üniversite mezununu ilgilendiren KYK borçları ile ilgili TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için verilen soru önergesinde şu ifadeler yer aldı.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan geri ödemeli kredilerin tahsilinde bazı mağduriyetler yaşanmaktadır. Bilindiği üzere öğrencilerimiz mezun olduktan sonra işe başlamaları halinde kredi borçları maaşlarından kesilmekte, 2 yıl sonra işe girememeleri halinde ise kredi borçlarına faiz uygulanmaktadır.

Bugün ülkemizdeki gerçek işsizlik oranı yüzde 20’lerdedir. Üniversite mezunları yıllarca iş bulamamakta ve aldıkları krediler yıllar itibariyle katlanmaktadır.

Kısaca devletimiz tahsilli gençlerimize yaratamadığı gibi bir de borçlarını artırarak hayatlarını daha da zorlaştırmaktadır.

İş bulamayan üniversite mezunu öğrencilerimizin kredi borcuna ilave dilen faiz uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi ve mevcut borçların ödenmesi süreçlerinde kolaylık sağlanması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede:

Mezun olduktan sonra iki yıl boyunca işe giremeyen ve borçlarına faiz uygulanan öğrencilerimizin sayısı kaçtır?

Bahse konu öğrencilerin toplam borçları ne kadardır?Mezun öğrencilerin borçlarının hafifletilmesi yönünde herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

Öğrencilikleri döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumundan geri ödemeli burs alan gençlerimizin borçları 2 yıldan sonra faize uğramaktdır.

Zaten işsiz olan gençlerimiz her yıl katlanan bir borç batağına sürüklenmektedir.

Bu yanlış uygulamadan vazgeçilmelidir@KYK_DESTEK #BenimYurdumKYK pic.twitter.com/xmBT2MsdOk — Şenol Sunat (@senolsunat) June 18, 2019

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