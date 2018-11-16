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Kurtulmuş: Türkçe ezan da okunamaz, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de Türkçe ezanın da okunamayacağını, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemeyeceğini belirterek, "Herkes haddini, yerini yurdunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş: Türkçe ezan da okunamaz, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de Türkçe ezanın da okunamayacağını, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemeyeceğini belirterek, "Herkes haddini, yerini yurdunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

16 Kasım 2018 Cuma 16:44
Kurtulmuş: Türkçe ezan da okunamaz, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de Türkçe ezanın da okunamayacağını, Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemeyeceğini belirterek, "Herkes haddini, yerini yurdunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Muğla'da bir restoranda sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerle bir araya gelen Numan Kurtulmuş, seçim atmosferine girilmişken bazı provakasyonların ortaya çıkabileceğini, vatandaşların bu konuda çok dikkatli ve ferasetli olması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Son zamanlarda ezanın Türkçe okunması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine yapılan saldırının tesadüf olmadığına dikkat çeken Numan Kurtulmuş, şu açıklamaları yaptı;

"Aradan yıllar geçmesine rağmen tekrar CHP'li bir milletvekili ezanın Türkçe okunmasını gündeme getirdi. Bunu bu dönemde gündeme getirmek kasıtlı değilse en azından belirli çevrelerin etkisi altında konuşulmuş talihsiz bir söz demektir. Bu memlekette Türkçe ezan da okunamaz Gazi Mustafa Kemal'e hakaret de edilemez. Herkes haddini, yerini yurdunu bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine yapılan saldırılar hususunda, "Türkiye'nin ortak değerlerinin kaşınmasına ilişkin bazı sinyaller gelmiş. Bir başkası eline almış çekici Atatürk büstünün önüne gelmiş, birkaç tane vuruyor. Tiyatro olduğu da o kadar belli ki. Milletimiz bu tür oyunlara gelmesin" uyarısında ve değerlendirmelerinde bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.11.2018 22:20
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