Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara -2°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98463
ALTIN
278.095
DOLAR
5.7018
STERLIN
7.3868
EURO
6.3664
Her Eve 5 Bin TL Yardım İçin Kanun Teklifi!
Mehmet Ali Çelebi'den Bekçileri Sevindirecek Kanun Teklifi
Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı
Önlisans KPSS ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
Meteoroloji'den birçok il için son dakika kar ve sağanak uyarısı!

Kurtulmuş: Artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Açıkçası artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Bizim üzerimize düşen, onun üstüne yük olmak değil onun yükünü almaktır" dedi.

Kurtulmuş: Artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Açıkçası artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Bizim üzerimize düşen, onun üstüne yük olmak değil onun yükünü almaktır" dedi.

02 Kasım 2019 Cumartesi 19:52
Kurtulmuş: Artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kaldı

Kurtulmuş, partisinin Uşak İl Başkanlığının Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin kaderinin AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderiyle neredeyse özdeşleştiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi mücadelesini hep birlikte daha ileriye götüreceklerini belirten Kurtulmuş, yeni dönemde söylemleri güçlendireceklerini ifade etti.

"Önümüzdeki dönem dünya ve Türkiye siyaseti için yeni bir dönem olduğu gibi AK Parti için de yeni bir dönemdir." diyen Kurtulmuş, "Açıkçası artık Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kalmıştır. Bizim üzerimize düşen, onun üstüne yük olmak değil onun yükünü almaktır." diye konuştu.

Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Her bir siyasi aktörümüz, halkta karşılığı olan, motivasyonu olan, bilgisi, ahlakı olan, halkın sevdiği insanlardan oluşmalıdır. İşte son seçimlerde bazı seçim bölgelerinde aldığımız sonuç bunun çok açık bir göstergesidir. Artık sadece Cumhurbaşkanımızın resmini koyarak, 'Biz onun adayıyız.' diyerek seçim kazanma devri geride kalmıştır. Onun için AK Parti siyaseti de yeni bir döneme giriyor. Söylem olarak tabiri caizse bu cıvataları sıkıştıracağız, yerli, milli olmak, demokrat olmak, reformcu olmak, kuşatıcı ve kapsayıcı olmak konusunda söylemlerimizi daha güçlü hale getirerek Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz." 

'Halka tepeden bakanla yolumuz ayrı'

Numan Kurtulmuş, halkta karşılığı olan, ahlaklı, faziletli insanlarla yollarına devam edeceklerini, şahsi menfaat düşünenlerle işlerinin olmadığını dile getirdi. 

"Çok açık söylüyorum, AK Parti'yi bir geçim kapısı olarak görenler, AK Parti'nin bu büyük siyasi mücadelesi üzerinden kendi şahsına menfaat sağlamak için buralarda dolananlarla artık yürüyecek bir metre yolumuz yoktur." diyen Kurtulmuş, halka tepeden bakan, kendini nimet gören insanlarla da yollarının ayrı olduğunu vurguladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da AK Parti'nin Uşak'taki 11 belediyenin 10'unu kazandığını belirterek teşkilata teşekkür etti.

Toplantıya İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve partililer katıldı.

Anahtar Kelimeler:
kurtulmuş artık tayyip erdoğan ın siyasi karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri geride kaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunç Soyer: Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğini Ankara’nın insafına bırakamayız
Tunç Soyer: Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğini Ankara’nın insafına bırakamayız
Her Eve 5 Bin TL Yardım İçin Kanun Teklifi!
Her Eve 5 Bin TL Yardım İçin Kanun Teklifi!
Mehmet Ali Çelebi'den Bekçileri Sevindirecek Kanun Teklifi
Mehmet Ali Çelebi'den Bekçileri Sevindirecek Kanun Teklifi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim