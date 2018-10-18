“Kültürel ırkçılık, dünyanın dört bir ucunda veba salgını gibi yayılıyor”

Resmî ziyareti dolayısıyla Moldova’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri Kent Meydanında Gagauzlu soydaşlara hitaben bir konuşma yaptı.

“FİZİKİ SINIRIMIZ OLMASA DA BİZ MOLDOVA’YI KOMŞU ÜLKE OLARAK GÖRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ile Moldova arasındaki bağlar, Gökoğuz Yeri’ni de içine alacak şekilde, son 16 yılda her alanda daha da perçinlenmiştir. Bugün iki ülke, tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Fiziki sınırımız olmasa da biz Moldova’yı komşu ülke olarak görüyoruz. Moldovalı dostlarımızın dertleriyle dertlenmeyi, sevinçleriyle mutlu olmayı bir görev biliyoruz. Moldova’nın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

“MOLDOVA’NIN DÜNYA SAHNESİNDE HAK ETTİĞİ KONUMA ULAŞMASI İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “TİKA’mızla, iş adamlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla Moldova’nın kalkınması, gelişmesi, dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması için gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve siz Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz. Tabi burada bir hususun da altını çizmek istiyorum. Sizler 1994 yılında diğer devletler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Avrupa’nın birçok ülkesi geleceğine karamsarlıkla bakarken, sizler bu topraklarda huzuru, barışı, dayanışmayı tercih ettiniz. Moldova ve Gökoğuz halklarının bu kararı, her türlü takdirin üzerindedir.”

Konuşmasında, Avrupa başta olmak üzere, dünyanın pek çok yerinde etnik ve kültürel farklılıkların kaşınmaya çalışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asırlardır aynı toprağı paylaşan, aynı havayı soluyan, geçmişi ve geleceği ortak olan toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda, âdeta bir veba salgını gibi, gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova ziyaretine ilişkin, “Baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizde, ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararı aldık” değerlendirmesinde bulunarak, “Bu kararın, dost ülke Moldova ile yeni bir dönemin kapılarını açacağını düşünüyoruz. Moldova ile kurduğumuz ortak geleceğin köprüsü sizlersiniz. Sizin gücünüz Moldova'nın gücü, Moldova'nın gücü sizin gücünüzdür” diye ekledi.

Kaynaklar; cb.gov.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA