Kulislerde Flaş İddia: CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Abdullatif Şener (Abdullatif Şener Kimdir?)

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

24 Haziran seçimlerine 2 aydan az süre kala Cumhurbaşkanı adayı en çok merak edilen parti CHP. Hemen hemen tüm partiler, Cumhurbaşkanı adayını açıklarken CHP, adayını Cuma günü açıklayacağını duyurdu.

CHP'nin cuma günü açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayı için Ankara kulislerinde çeşitli isimler konuşuluyor ve çeşitli söylentiler gündeme geldi. Son olarak Abdüllatif Şener adı Ankara kulislerinde konuşulmaya başladı ve bu ismin öne çıktığı iddia edildi.

İTTİFAK SAĞLANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise bugün Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin seçim ittifakı üzerinde anlaştıklarına dair haberleri AA muhabirine değerlendirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Baştan beri bu birlikteliğin çeşitli görüşmelerle desteklendiğine dikkati çeken Torun şu açıklamaları yaptı:

"CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi baştan bu yana belli bir seviyede görüşmelerini devam ettirdi, şimdi de taban ittifakıyla birlikte süreci tamamlayacak. Bugün bu görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünüyorum."

ABDULLATİF ŞENER SİYASİ HAYATI

Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954 tarihinde Sivas ilinin Yıldızeli ilçesinde dünyaya geldi.

1991-1998 yılları arasında 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi, 2001-2007 yılları arasında 22. Dönem AK Parti Sivas Milletvekili olarak meclise girdi.

2001 yılında AK Parti’nin kurucu üyeliğini yapan Abdüllatif Şener, 58. ve 59. Hükümet Dönemi'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini icra etti. Bununla birlikte 11 Temmuz 2008 tarihi itibariyle AK Parti’deki görevinde istifa etme kararı aldı.



25 Mayıs 2009 tarihine gelindiğinde Türkiye Partisi'ni kurdu ve bir dönem partinin genel başkanlığı görevini üstlendikten sonra bu görevinden istifa etti. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan Bağımsız milletvekili olarak adaylığını koydu. 22. dönem AK Parti Sivas milletvekili olan Abdüllatif Şener’in Fransızca dil bilgisi bulunmaktadır.

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