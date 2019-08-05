Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
261.524
DOLAR
5.5815
STERLIN
6.7643
EURO
6.2092
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!

Kulis: İYİ Parti'de GİK dışında kalan ülkücüler arasında 'Gizli anahtar liste mi vardı?' tartışması

İYİ Parti'nin vitrininin 'merkez sağ'a kaydığı ileri sürüldü. Parti içinde GİK dışında kalan ülkücüler arasında 'Gizli anahtar liste mi vardı?' tartışmasının yaşandığı iddia edildi.

Kulis: İYİ Parti'de GİK dışında kalan ülkücüler arasında 'Gizli anahtar liste mi vardı?' tartışması

İYİ Parti'nin vitrininin 'merkez sağ'a kaydığı ileri sürüldü. Parti içinde GİK dışında kalan ülkücüler arasında 'Gizli anahtar liste mi vardı?' tartışmasının yaşandığı iddia edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 06:59
Kulis: İYİ Parti'de GİK dışında kalan ülkücüler arasında 'Gizli anahtar liste mi vardı?' tartışması

İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’nda yapılan seçimde partinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyelikleri belli oldu. Tüzük gereği 80 kişilik GİK üye sayısı 50’ye düşürülürken, kurultayda delegelerin katılımının düşük olması da dikkat çekti.

Partinin mevcutta bin 60 delegesinden 841’i kurultaya katılırken, bu delegelerin yalnızca 793’ü oy kullandı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, 50 kişilik GİK üyeliğine seçilen isimlerin büyük bir çoğunluğunun ‘merkez sağ’ kökenli olması, ülkücü kökenli isimlerin çoğunluğunun liste dışı kalması, partinin rotasını merkez sağa doğru çevirdiğini gösterirken, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oy kullanan 793 delegeden yalnızca 399’unun oyunu alabildi.

Parti Sözcüsü Cihan Paçacı da 398 oyla GİK’e girdi. MHP’nin olağanüstü kurultay sürecinde Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ‘bayrak açan’ ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in avukatlığını üstlenen Feridun Bahşi, aynı süreçte MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan’ın ekibinde yer alan Hasan Hüseyin Türkoğlu gibi isimlerin de liste dışı kalması dikkat çekti.

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru Aylin Cesur ve eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise GİK’in sürpriz isimleri arasında yer aldı.

Eski MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan da GİK listesinde yer aldı.

GİZLİ LİSTE TARTIŞMASI

Ülkücü isimlerin birçoğunun yeni GİK listesinde delegeden yeterli oyu alamaması sonrasında parti içinde ‘Gizli anahtar liste mi vardı’ tartışmaları da başladı. Çarşaf listeyle seçime gidilmesine karşın 50 kişilik GİK’in, genellikle 239 kişilik aday listesinde yer alan 110 ile 150. sıra arasındaki isimlerden oluştuğu gözlenirken, bu 239 kişilik aday listesinin 110 ile 150. sıra arasında yer alan isimlerin ‘teşkilat tarafından oluşturulduğu’ ileri sürüldü. Parti yöneticilerinden bir kısmının da bu durum karşısında ‘Genel Başkan Akşener’e ve teşkilatlara sahip çıkıldı’ yorumunda bulunması dikkat çekti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kulis iyi parti gik dışında kalan ülkücüler gizli anahtar liste mi vardı tartışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Gürer, 65 yaş maaşı alan emeklilerin maaşlarının kesileceği iddiasını TBMM gündemine taşıdı!
CHP'li Gürer, 65 yaş maaşı alan emeklilerin maaşlarının kesileceği iddiasını TBMM gündemine taşıdı!
Adana, kent radyosunu istiyor!
Adana, kent radyosunu istiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim