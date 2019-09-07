Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLIN
7.0199
EURO
6.3121
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Kulis: Erdoğan, Beşir Atalay için 'Partiden istifa etmiş benden randevu istiyor, gelmiş 70 yaşına' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden randevu isteyen eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın talebini 'tuhaf bulduğunu söylediği ve "Gelmiş 70 yaşına benden randevu istiyor" dediği iddia edildi.

Kulis: Erdoğan, Beşir Atalay için 'Partiden istifa etmiş benden randevu istiyor, gelmiş 70 yaşına' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden randevu isteyen eski başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın talebini 'tuhaf bulduğunu söylediği ve "Gelmiş 70 yaşına benden randevu istiyor" dediği iddia edildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:43
Kulis: Erdoğan, Beşir Atalay için 'Partiden istifa etmiş benden randevu istiyor, gelmiş 70 yaşına' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti MYK toplantısında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı iddia edilen yeni partileri değerlendirirken eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay için, "Biraz tuhaf buldum açıkçası” dediği öne sürüldü.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen pazartesi günü yapılan MYK’da Davutoğlu ile Ali Babacan’ın başlattığı yeni oluşum çalışmaları ile ilgili ilginç değerlendirmeler yaptı. Bazı üyeler Davutoğlu ve diğer bazı isimlerin ihraç edilmeleri yerine, istifa etmelerinin beklenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Ancak çoğunluk bu isimlerin ihraç edilmesi yönünde görüş bildirdi. İhraç edilecek kişilerle ilgili ‘AK Parti’de olmasına rağmen, kamuoyunda partiyi eleştirenler ve yeni oluşumlarla ilişkisi olduğunu açıkça dile getirenler’ çerçevesi çizildi. Bu tavır içinde olan diğer bazı isimlerle ilgili olarak da, istifa etmemeleri durumunda, ihraç sürecinin işletileceği belirtildi.

MYK’da yapılan değerlendirmelerde yeni oluşumların daha çok İYİ Parti’nin tabanına hitap edeceği tespiti yapıldı. Bazı üyeler ise yeni hükümet sisteminin gerektirdiği yüzde 50+1’lik zorunluluğu nedeniyle, AK Parti’ye sıkıntı oluşturacağını dile getirdi. MYK üyelerinin bir bölümü bu oluşumların dikkatle izlenmesi ve ona göre adım atılması gerektiğini gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu değerlendirmelere; ‘Onların ne yaptığı önemli değil. Bizim ne yaptığımız önemli. Onların ne yaptığının bir kıymeti yok. Boşverin, büyütmeyin. Bizim yapacak çok işimiz var. Kendi işimize bakalım’ cevabını verdi.

'ATALAY’IN TALEBİNİ TUHAF BULDUM'

Erdoğan, isim vermeden Babacan’la hareket eden eski bakan Beşir Atalay’ı da eleştirdi. Erdoğan “Partiden istifa etmiş. Benden randevu istiyor. Gelmiş 70 yaşına. Bu saatten sonra ne demeye geleceksin bana. Biraz tuhaf buldum açıkçası” diye konuştu.

KADIN ÜYE: AYŞELER'İ DE BULALIM

Habere göre, toplantıda Cumhurbaşkanı ile bir kadın MYK üyesi arasında ilginç bir diyalog da geçti. Erdoğan, kongre süreci ile ilgili değerlendirme yaparken, "Her ilin Ömer’ini bulalım" ifadesini tekrarlardı. Bunun üzerine kadın MYK üyesi "Aynı zamanda Ayşeler de bulalım" dedi. Cumhurbaşkanın ise gülerek; "Tabii ki bulalım. Haticeleri de bulalım" diye cevap verdiği belirtildi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kulis erdoğan beşir atalay partiden istifa etmiş benden randevu istiyor gelmiş yaşına dedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Pazar günü şu bu denecekmiş, ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum
İmamoğlu'ndan Soylu'ya: Pazar günü şu bu denecekmiş, ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum
Erdoğan: Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir
Erdoğan: Hangi medeniyete göre ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir
Soylu, İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısını açıkladı
Soylu, İstanbul'dan gönderilecek Suriyeli sayısını açıkladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim