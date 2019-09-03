Kulis: Büyükşehirlerin bazı yetkileri ilçelere devredilecek

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, AK Parti kurmayları geçen hafta belediye başkanları ile AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı toplantıda yeni dönemde yerel yönetimlerin daha verimli çalışması için yapılması gerekenleri değerlendirdi.

Toplantıda ilçe belediyelerinin daha verimli çalışabilmesi için büyükşehirlerdeki bazı yetkilerin ilçelere devredilmesi yönündeki görüşler dile getirildi. Parti yönetiminde de bu konuda çalışma yapıldı.

Belli bir aşamaya gelen çalışmayla ilgili ilerleyen günlerde sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim uzmanlarının da görüşleri alınacak. Çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından geçtikten sonra yapılması düşünülen değişiklikler Meclis gündemine taşınacak.

Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin de arttırılacağı çalışma ile belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışma ile belediyelerin icraya yönelik gücünün artırılacağı belirtilirken, bu amaçla yerel yönetimlere yeni yetki ve görevler verilecek.

'BELEDİYELERİN DAHA GÜÇLÜ OLMASI ÖNEMLİ'

Merkezin görev alanında olan bazı işler, büyükşehir belediye başkanlıkları yerine ilçe belediyelerine devredilecek. Öncelikle ilçe belediyeler ve yeni kazanılan illerin mali kaynakları güçlendirilecek. Çalışma ile belediye üst yönetimlerinin belediye başkanıyla birlikte göreve gelmesi ve görevden ayrılması sağlanacak.

AK Parti kaynakları çalışmayla ilgili şunları söyledi: “Yerel yönetimlerle ilgili çalışma önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek. Belediyelerin, yerel yönetimlerin daha güçlü olması önemli. İlçelerimizin de büyük şehirlerin de mutlaka güçlü olması, yetkileriyle birlikte kaynaklarının da artması ve halkımıza en yakın birimler olarak çok daha güçlü hale gelmesi lazım. Yerel yönetimler ne kadar iyi işlerse, yerel kalkınma da yerel refah artışı da o kadar yüksek oluyor.”

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